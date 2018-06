Tutjesboom helpt kleuters tutter vaarwel te zeggen 14 juni 2018

Kleuters die hun laatste tutje vaarwel zeggen, kunnen die vanaf nu achterlaten in de tutjesboom bij de speeltuin in het Edegemse Fort 5.





Het initiatief kwam van Sofie Schyvens (38), student Kleuteronderwijs, die het project aan haar bachelorproef heeft gekoppeld. "Ik ben al jarenlang opvoeder bijzondere jeugd, maar kleuteronderwijs is eigenlijk al lang mijn droom", vertelt Sofie. "Na drie jaar avondschool Kleuteronderwijs ben ik er eindelijk van af. Mijn bachelorproef is de kers op de taart. Daarin wil ik ouders informeren over de gevaren van tutjes. Als een kind van meer dan één jaar oud verknocht blijft aan zijn tutje kunnen er zich ernstige problemen ontwikkelen. Niet enkel mentale afhankelijkheidsproblemen maar ook fysieke gebreken zoals tandproblemen of articulatiemoeilijkheden. Een kind kan beter snel afstand nemen en dat kan het best met een ritueel. Als kinderen hun tutjes aan de boom hangen en er een foto van laten nemen, komt die op onze Facebookpagina als een leuke herinnering voor zowel kind als ouder. De kleuters krijgen ook een neptattoo in de plaats met het woord 'dapper'." Het Edegemse gemeentebestuur was meteen onder de indruk van dit project. "Het preventieve en educatieve luik ervan is de reden waarom wij mee meteen op de kar zijn gesprongen", klinkt het. (BSB)