Trucker sterft na klapband op E19 22 augustus 2018

02u46 0 Edegem De bestuurder van een vrachtwagen is gisterennamiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de E19 in de richting van Brussel. De vrachtwagen belandde na een klapband op zijn zijkant. De bestuurder zat gekneld en overleed ter plaatse. De snelweg was urenlang afgesloten.

Het ongeval gebeurde gisterennamiddag omstreeks 13.30 uur. "Een trekker met oplegger kreeg er een klapband ter hoogte van UZA Edegem in de richting van Brussel", vertelt Sarah Frederickx van de federale politie. "Daardoor verloor de bestuurder de controle over het voertuig. Het gevaarte belandde uiteindelijk op zijn zijkant."





Gekneld

De chauffeur werd tijdens het ongeval uit zijn vrachtwagen geslingerd en geraakte gedeeltelijk gekneld onder zijn vrachtwagen. De politie sprak aanvankelijk van zware verwondingen, maar de chauffeur overleefde de klap uiteindelijk niet. Als bij wonder raakten er geen andere voertuigen bij betrokken.





Door het ongeval was de E19 wel enkele uren volledig afgesloten voor het verkeer. Iedereen moest de snelweg verlaten via de uitrit UZA. Nadien gebeurde er ook nog eens een ongeval op de A12, de alternatieve route die werd aangeduid na het ongeval op de E19.





(VTT)