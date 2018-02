Trampolinepark opent de deuren 26 februari 2018

Tennis- en squashclub Ter Eiken uit Edegem pakt sinds kort uit met een nieuwigheid. Ter Eiken opende zopas een hal vol trampolines. Dit voorjaar gaat men ook nog zes padelcourts bouwen. Padel is een snel groeiende racketsport.





Ter Eiken heeft sinds een half jaar nieuwe eigenaars en die willen duidelijk diversifiëren. De opening van een trampolinehal is een eerste stap in die richting. "We willen een breder publiek aantrekken", zegt mede-eigenaar Roel De Cock. "In het buitenland heb ik het concept van het trampolinepark ontdekt. Daar zie je jong en oud zich uitleven op de trampolines. We besloten om een tennishall om te bouwen en hopen dat de nieuwigheid zal aanslaan. Intussen kregen we al vragen binnen voor teambuildingssessies voor volwassenen."





Intussen zijn er ook al concrete plannen om te investeren in zes padelcourts. Tegen april zouden die klaar moeten zijn. "Nog later kunnen daar zaken als een klimmuur of bowlingbanen bij komen, maar laat ons eerst hier mee beginnen", besluit Roel De Cock. (KDC)