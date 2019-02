Topman bij speciale eenheden wordt nieuwe HEKLA-korpschef Sander Bral

28 februari 2019

14u05 0 Edegem De 55-jarige Ivo Vereycken uit Edegem wordt de nieuwe korpschef van de politiezone HEKLA. De directeur operaties van de dienst speciale eenheden werd woensdag verkozen op de politieraad. Vereycken volgt Lee Vanrobays op als korpschef.

De politiezone HEKLA (Hove, Edegem, Kontich, Lint, Aartselaar) heeft Ivo Vereycken woensdag op de politieraad naar voren geschoven als nieuwe korpschef van de zone. Hij kreeg de voorkeur op Wim Redig, Antwerps diensthoofd van de federale wegpolitie. “Beide gegadigden werden geschikt bevonden voor de vacante topfunctie binnen HEKLA”, klinkt het bij de politieraad. “De raad volgde in de geheime stemming het beoordelingsverslag en koos Vereycken als nieuwe korpschef.”

Vereycken startte zijn carrière in 1982 bij de rijkswacht. Na zijn opleiding maakte hij vooruitgang binnen de verschillende diensten van het speciaal interventie eskadron en de speciale eenheden. Hij was er verantwoordelijk voor bewakingsopdrachten, onderhandelaar en coördinator bij interventie-opdrachten binnen de georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Zijn sporen verdiende hij vanaf 2001 als directeur operaties bij de directie speciale eenheden. Tot op heden is hij er verantwoordelijk voor het uitwerken en opvolgen van de interdepartementale provisie Terro, met extra budgetten naar aanleiding van de terreuraanslagen in Zaventem en Brussel. Hij is ook gastdocent op de officierenschool ANPA en Campus Vesta. Vereycken is gehuwd en heeft twee kinderen.

Volgens Koen Metsu (N-VA), burgemeester van Edegem en HEKLA-voorzitter, hebben de leidinggevende capaciteiten in combinatie met de ijzersterke operationele inzichten de doorslag gegeven: “Het HEKLA-schip zal kunnen rekenen op een empathisch kapitein die zich zeer actiegericht zal ontfermen over het veiligheidsplan. Ik geef Ivo mijn volle vertrouwen. Met zijn lange ervaring en voortreffelijke referenties is hij de geschikte man voor deze ambitieuze functie.”

De akte van voordracht tot benoeming van Ivo Vereycken is onderweg naar Koning Filip voor ondertekening. Pas na goedkeuring en publicatie in het Belgisch Staatsblad kan Vereycken uittredend korpschef Lee Vanrobays opvolgen.