Studenten zetten zich in voor '100 jaar Groote Oorlog' 29 mei 2018

Studenten van het KTA Da Vinci, de Edegemse afdeling van de Nationale Strijdersbond (NSB) en Erfgoed Edegem zetten een uniekse samenwerking op om de eerste wereldoorlog te herdenken. "Met het project '100 jaar groote oorlog' zetten wij al sinds 2014 allerlei activiteiten op om WOI te herdenken", klinkt het bij de gemeente. "Edegem telt 22 straten die een band hebben met de oorlog. Zeven daarvan zijn genoemd naar burgerverzetstrijders die geëxecuteerd werden in Fort 5. Zeven andere straten werden genoemd naar de Vlaamse Frontbeweging en de acht overige kregen een meer algemene benaming." De leerlingen van het vijfde jaar TSO van Da Vinci maakten informatiepanelen met tekst en afbeeldingen over de herkomst van de straatnaam. "Die infoborden zullen binnenkort een plaatsje krijgen in de betrokken straten". (BSB)