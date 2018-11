Studenten verzamelen op tweedaags IT-event om te proeven van bedrijfswereld Deelnemers laten hun fantasie de vrije loop Sander Bral

29 november 2018

21u14 0 Edegem 460 hackers en creatievelingen probeerden de afgelopen twee dagen het geheim van ‘The Artifact’ te kraken. Voor Hack the Future kwamen creatieve en ICT-studenten van heel Vlaanderen richting Fort 5 in Edegem om de technologieën van morgen te ontdekken en eerste contacten te leggen met de bedrijfswereld.

Het Edegemse Fort 5 was woensdag en donderdag het decor van een mysterieuze quarantainezone waar 460 studenten van over heel Vlaanderen op een interactieve manier konden proeven van de bedrijfswereld en hun kunnen konden tonen aan potentiële werkgevers.

“Wij willen niet de zoveelste jobbeurs zijn”, benadrukt Sofie Vandenhende van de organisatie. “De negentien bedrijven die hier te gast zijn, dagen de studenten uit met verschillende opdrachten. Op de eerste dag waren dat vooral creatieve uitdagingen voor designers die draaien rond ontwerp, gaming en virtual reality. Dag twee is een zogenoemde hackaton waarbij de studenten zonder stoppen hacken en codes schrijven.”

De beste teams vielen donderdagavond in de prijzen. Ze kregen onder meer tickets voor het Designer OFFF Festival in Barcelona en het prestigieuze The Next Web Conference in Amsterdam.

Andere kant

Eén van de winnaars van de allereerste editie van Hack the Future, Robin Vercammen, zit ondertussen aan de andere kant van de tafel. “Ik werk bij het Kontichse Involved en mocht nu zelf een opdracht verzinnen”, lacht Robin. “De studenten moesten een soort tool maken om het voor potentiële onderzoekers mogelijk te maken om The Artifact op te sporen of er informatie uit te halen. Dat klinkt misschien heel abstract, maar dat is net het leuke aan dit soort projecten. De studenten kunnen hun fantasie de vrije loop laten.”

In een andere opdracht moesten de studenten de juiste code schrijven om bepaalde kleurvlakken van een object te laten opflakkeren of ze moesten een interactieve kaart ontwerpen om het mysterieuze artefact te vinden in het fort.

Het IT-gebeuren blijft een mannenwereld en dat was te zien in Fort 5 . Op de creatieve dag bestond nog ongeveer één derde van alle studenten uit meisjes, op de hackdag zijn dat er nog vijftien van driehonderd. Onder hen ook Evelien Hullebroeck (27), die toegepaste informatica afstudeerrichting software management studeert aan KdG.

“Ons team heeft een soort capture-the-flagspel ontworpen met ruimtepiraten waarbij op elk eilandje een code ontcijferd moet worden”, probeert Evelien zo duidelijk mogelijk uit te leggen. “Ik kan goed mijn draai vinden tussen al die mannen. Mijn teamgenoot Simon had waarschijnlijk wel liever wat meer meisjes rond hem”, grapt ze. “Of ik hier een job kom versieren? Niet echt, ik ben hier om bij te leren en me te amuseren. Gezien mijn afstudeerrichting ben ik meer op zoek naar een overbruggende functie. Het is mijn taak om de wondere wereld van ICT duidelijk te verwoorden aan potentiële klanten. En aan journalisten”, besluit Evelien met een knipoog.