Stany Crets stelt theaterproductie voor: "Alles wat fout kon lopen, is fout gelopen" STANY CRETS STELT THEATERPRODUCTIE 'STUK ONGELUK' VOOR DAVID ACKE

23 maart 2018

02u56 28 Edegem Stany Crets heeft op een originele manier zijn nieuwste theaterproductie 'Stuk Ongeluk' voorgesteld aan het publiek. In het kasteel op domein Hof Ter Linden werd een hele rampscène opgezet waarbij een ambulance en een fakedokter niet mochten ontbreken.

Een politielint en twee agenten hadden het kasteel in domein Hof Ter Linden hermetisch afgesloten. "Een noodgeval. Meer kunnen we op dit moment niet kwijt", wist de ene agent te vertellen. Even later arriveerde een dokter die na veel vijven en zessen binnengelaten werd. Nog even later kwam een ambulance met loeiende sirene aangereden. Ambulanciers sprongen met hun hebben en houden uit de ambulance en repten zich ook naar binnen. Gelukkig was dit allemaal in scène gezet en kaderde het hele gebeuren in de voorstelling van een nieuw toneelstuk in regie van Stany Crets: 'Stuk Ongeluk'. "Het spijt ons dames en heren maar het lijkt wel of Murphy er zich mee heeft gemoeid. Alles wat zo wat fout kon lopen, is fout gelopen," sprak de regisseur de pers toe. Ook dit hoorde natuurlijk bij de hele voorstelling.





Thriller

'Stuk Ongeluk' vertelt het verhaal over een bende toneelamateurs die een thriller willen spelen waarin zo wat alles fout loopt. Het stuk gaat alle kanten op, behalve de goede en het overleeft de voorstelling niet. De totale verwarring begint al in de foyer, gaat door tijdens de pauze en eindigt niet bij het slotapplaus. Crets stelde de acteurs een voor een voor. Allemaal werden ze ondersteund door de ambulanciers en met een gips rond de arm of het been, een nekverband om of zelfs in een brancard. Een persconferentie zoals je er nog maar weinig ziet.





Crets nam zijn cast, Sven Deridder, Koen Van Impe, Tania Kloek, Kobe Van Herwegen, Sebastien De Smet, Jan Van Dyke, Britt Van Der Borght en Dirk Van Vooren mee naar het neoclassicistische kasteel uit de achttiende eeuw op inleefstage. "Het was de bedoeling om de sfeer op te snuiven van een soortgelijke locatie waar het stuk 'Moord op Haversham Manor' zich afspeelt dat de amateurgroep 'Willen is Kunnen' speelt", legt Crets uit.





'Stuk Ongeluk' is een productie van Theatertainment voor De Komedie Compagnie en speelt in Theater Elckerlyc vanaf 20 april. Tickets voor de voorstelling zijn te verkrijgen via www.elckerlyc.be.