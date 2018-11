Sluipverkeer in Terelststraat door wegenwerken Drie Eikenstraat Gemeente en gewest werken aan nieuw signalisatieplan Sander Bral

29 november 2018

20u59 0 Edegem De Terelststraat is niet opgenomen in het omleidingsplan om de werken van de Drie Eikenstraat te omzeilen. Toch maken veel Edegemse bewoners en passanten er nu gebruik van. Het gemeentebestuur vraagt de voorziene omleiding te volgen.

Afgelopen maandag begonnen de laatste werken aan het stuk Drie Eikenstraat tussen het centrum en de Prins Boudewijnlaan. Door de nutswerken van drie verschillende nutsmaatschappijen is er enkel nog verkeer mogelijk richting de Strijdersstraat. Daardoor ontstond er vooral tijdens de spitsuren een overvloed aan verkeer via de Terelststraat in de omgekeerde richting.

De Terelststraat ligt nochtans niet in de omleiding. Het verkeer richting E19 wordt in noordelijke richting via de R11 en Mortsel geleid en in de zuidelijke richting langs de Boniverlei en de Prins Boudewijnlaan. Enkel fietsers moeten omrijden via de Terelststraat en de Oude Terelststraat, maar de bewoners zien het autoverkeer sinds maandag ook drastisch toenemen.

Het gemeentebestuur roept op om de voorziene omleiding te volgen en nog twee maanden op de tanden te bijten, tot de werken afgerond zijn. Het gemeentebestuur heeft in samenwerking met het Vlaamse gewest een nieuw signalisatieplan opgemaakt voor een betere doorstroming tijdens de werken. Dat plan moet eerst nog wel worden goedgekeurd voor het in werking kan treden.