Sloopwerken oude Agfa-site gaan van start Sander Bral

11 januari 2019

18u31 0 Edegem De start van de afbraakwerken van de oude Agfa-site in Edegem staat voor volgende week op het programma. De oude fabrieksgebouwen moeten plaatsmaken voor het duurzame bouwproject Minerve met 330 nieuwe woningen. De eerste inwoners zullen hun intrek kunnen nemen in 2021.

Maandag begint de maximum negen maanden durende sloop van de oude fabrieksgebouwen op het Edegemse gedeelde van Agfa-Gevaert. Na de plaatsbeschrijvingen en kleine afbraakwerken starten de arbeiders met het veilige verwijderen van asbest. In een tweede fase worden verhardingen en gebouwen volledig afgebroken. De opgebroken verhardingen zullen gerecupereerd worden voor de aanleg van wegen en straatmeubilair in het nieuwe woonproject Minerve van ontwikkelaar Revive.

De grond is erg vervuild door de militaire en industriële activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die wordt in februari gesaneerd. Het aan- en afrijden van het werfverkeer verloopt via de Fort V-straat om de overlast in de Collegewijk tot een minimum te beperken.

Nieuws vanuit het kamp van Kaffée Allée, dat op de oude fabriekssite haar zomer- en winterbars organiseerde, is er voorlopig nog niet. “We zijn in onderhandeling met verschillende locaties in de buurt voor onze doorstart”, benadrukt organisator Geert Verheyden.