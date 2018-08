Slimme camera's op wagens gemeente 200.000 EURO SUBSIDIE VOOR SMART CITY-PROJECT SANDER BRAL

24 augustus 2018

02u42 0 Edegem Het gemeentebestuur heeft 200.000 euro Vlaamse subsidie gekregen voor de uitbouw van het smart city-project. Daarin worden op termijn alle gemeentelijke wagens voorzien van slimme camera's en sensoren.

Het bestuur van Edegem gaat in zee met intercommunale IGEAN en de gemeenten Mortsel, Kontich, Hove, Lint, Borsbeek, Wijnegem, Niel, Schelle, Ranst, Malle, Kapellen, Wuustwezel en Essen voor een groots opgezet smart city-project. Daarin worden alle vuilniswagens en andere gemeentelijke voertuigen voorzien van camera's en sensoren om het openbaar domein slimmer te beheren. "De voertuigen rijden sowieso al uit voor hun vaste functies en zullen na de start van het project ook beelden van de gemeente maken", legt Jeroen Van Laer (Groen), schepen voor ICT uit.





Onmiddellijke melding

"De camera's zullen opnemen hoe Edegem er moet uitzien zoals het hoort. Als daar bij een volgende passage van de camera wijzigingen zijn in het beeld door bijvoorbeeld sluikstort of een omgevallen verkeersbord, zal het systeem daar onmiddellijk melding van maken bij de juiste dienst om het probleem op te lossen. Ook worden de gemeentelijke voertuigen voorzien van sensoren. Als het voertuig meer trillingen waarneemt door pakweg bladval of putten in de weg, wordt dat ook automatisch gesignaliseerd."





"Voordien gebeurde dat via controles van gemeentediensten en meldingen van burgers", vult burgemeester Koen Metsu (N-VA) aan. "Die manier van werken is arbeidsintensief en niet altijd even efficiënt. We besparen daardoor niet enkel op extra controles en inzet van personen en voertuigen maar het geeft ons ook de kans om pro-actief op te treden tegen overlast. In de toekomst moet het de bedoeling zijn dat een probleem al aangepakt is, vooraleer de burger het opmerkt."





Vlaams minister voor Innovatie Philippe Muyters (N-VA) maakte gisteren bekend dat het Agentschap Innoveren en Ondernemen 21 ingediende smart city projecten steunt. De grootste pot van 200.000 euro gaat naar het project van Edegem en partners. "In principe dekt die subsidie alle kosten", gaat schepen Van Laer verder. "Enkel het budget voor de personeelsinzet zullen we zelf moeten dekken. Van de 21 ingediende projecten wordt er nu onderzocht welke effectief gerealiseerd kunnen worden, daarna volgt er mogelijk nog een tweede subsidieronde. Wij hopen de komende jaren van start te kunnen gaan met een testfase met enkele voertuigen om daarna zo snel mogelijk uit te breiden zodat Edegem het voortouw kan nemen in de digitale revolutie en te kunnen inspelen op uitdagingen zoals mobiliteit, sluikstort en stadsplanning."