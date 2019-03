Slechts vier Edegemse straten naar vrouwen vernoemd? Dan stelt Linde Merckpoel gewoon zelf nieuwe straatnaam voor Sander Bral

08 maart 2019

14u05 0 Edegem Ook radiopresentatrice Linde Merckpoel springt in de bres voor ‘Meer Vrouw op Straat’. Haar voormalige collega Sofie Lemaire doet voor een nieuw programma op Canvas een oproep naar de burgemeesters in Vlaanderen om meer straatnamen naar vrouwen te noemen. In een videoboodschap neemt Linde de straten in Edegem onder de loep.

Eind februari deed radio- en televisiepresentatrice Sofie Lemaire voor een nieuw televisieprogramma een oproep om meer plaatsnamen naar vrouwen te vernoemen. Het viel haar op dat bijzondere mannen steevast vereeuwigd worden in hun gemeentes maar dat vrouwen gepasseerd worden. Haar ex-collega en vriendin, Linde Merckpoel, deed de test in haar eigen Edegem.

Straffe madammen genoeg

In een zogenoemde vlog of videoboodschap komt Linde te weten dat er slechts vier straten in Edegem naar vrouwen vernoemd zijn en 82 naar mannen. “Dat kan beter”, verzekert Linde. “In Edegem wonen verschillende knappe madammen zoals de legendarische radiopresentatrice Lutgart Simoens, zangeres Roxanne of professor Christine Van Broeckhoven.”

Een straat kan pas vernoemd worden naar een persoon na zijn of haar dood, dus ging Linde graven in de geschiedenis van haar gemeente. “Ik woon zelf in de Florent Geversstraat maar blijkt dat Florent maar ‘de vader’ van de beroemde Marie Gevers is. Waarom is die straat dan naar Florent en niet Marie genoemd?”, vraagt Linde zich terecht af.

Marie Gevers was een schrijver en dichter met internationale faam. Ze pende 25 romans bij elkaar en van haar werk De Dijkgravin uit 1931 verkocht ze maar liefst 200.000 exemplaren. Ze werd door koning Boudewijn benoemd tot Grootofficier in de Koninklijke Kroonorde en in 1974 ontving ze bloemen van koningin Fabiola voor haar negentigste verjaardag. Een jaar later stierf Marie Gevers. Ze leefde heel haar leven in Edegem.

Eenvoudige ingreep

Linde trok met het idee om de Florent Geversstraat voortaan Florent en Marie Geversstraat te noemen, naar burgemeester Koen Metsu (N-VA). “In principe gebeurt het niet zo vaak in Edegem dat er nieuwe straten of pleinen benoemd moeten worden of van naam moeten veranderen”, reageert Metsu. “Maar als het toch gebeurt, gaat het om een relatief eenvoudige administratieve ingreep. Marie Gevers is enorm bekend in Edegem, onze historische gidsen spreken elke keer over haar. Wij benoemen plaatsnamen op advies van de cultuurraad, wij nemen Marie Gevers zeker mee.”

In het filmpje van Linde beweert de burgemeester nog een beter idee te hebben dan de Florent en Marie Geversstraat. “Daar kan ik nog niets over zeggen omdat het nog niet zeker is of het wel uitgevoerd kan worden”, blijft Metsu mysterieus. “Het gaat namelijk om een plaats waar de gemeente niet de eigenaar van is.”

Het is dus nog even afwachten of Marie Gevers in het Edegemse straatbeeld tevoorschijn zal komen. De vlog van Linde over de Edegemse straatnamen kan je onder dit artikel volledig bekijken.