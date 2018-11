Scouts zoekt 10.000 euro voor nieuwbouw maar heeft geen zin in zoveelste wafelenbak... Dan maar technofeestje aan statig kasteel Sander Bral

26 november 2018

17u01 2 Edegem De 27ste Scouts Edegem is nog op zoek naar 10.000 euro voor de bouw van hun nieuwe lokalen. Omdat ze geen zin hebben in een zoveelste wafelenbak, organiseren ze op 1 december de tweede editie van techno-event Bruut aan kasteel Den Brandt.

Het verhaal rond de nieuwe scoutslokalen van de 27ste Scouts Edegem begint in 2015 wanneer het gemeentebestuur de gronden naast de dreef van Hof Ter Linden aankoopt om een nieuwe parking aan te leggen. Op die terreinen lagen naast kleuterschool De Link en tennisclub De Dreef ook de oude scoutslokalen die intussen zijn afgebroken. Ter compensatie kreeg de scoutsgroep een subsidie van 125.000 euro om nieuwe lokalen op te trekken. Daarbovenop kon de jeugdbeweging een renteloze lening bij de gemeente aangaan van 10.000 euro.

De nieuwe lokalen staan inmiddels al recht en zouden tegen februari afgewerkt moeten zijn. De nieuwbouw wordt op 11 mei gevierd, samen met het honderdjarig bestaan van de jeugdbeweging. De totale kost van het project komt neer op 215.000 euro. Na een provinciale infrastructuursubsidie van 25.000 euro en toelages en giften van particulieren is de jeugdbeweging nog steeds op zoek naar 10.000 euro. Bovendien is het zelf geïnvesteerde spaargeld ter waarde van 56.000 euro ook opgesoupeerd.

Ouder publiek

“Met BRUUT willen wij niet de zoveelste wafelenbak of één euro-fuif geven om zoveel mogelijk geld in het laatje te brengen”, benadrukken oud-leiders Simon De Pauw en Alexander Somville van vzw De Vrienden, die het terrein en de lokalen beheren. “Dat doet de huidige leiding sowieso al. Met BRUUT organiseren wij evenementen die misschien minder opbrengen maar waar we zelf ook nog iets aan hebben. Bovendien is er een enorm tekort aan kwalitatieve events in de Zuidrand van Antwerpen. De Edegemnaar van boven de 25 jaar moet al meteen richting Antwerpen vluchten om te ontkomen aan de gemiddelde jeugdhuisfuif.”

“Wij mikken op een ouder publiek dat graag uitgaat in een setting met alternatieve muziek op een unieke locatie”, gaan Simon en Alexander verder. “Vorig jaar verkochten we het kasteel van Hof Ter Linden uit met ons techno-event en ook deze keer gebruiken we met Den Brandt een kasteel als decor. We geven een feest waar we onszelf goed bij voelen én sponsoren onze oude jeugdbeweging. Twee vliegen in één klap.”

Bezwaarschrift

De parking waarvoor de Scouts moest wijken, ligt er nog steeds niet omdat er één bezwaarschrift werd ingediend door iemand die niet eens in de buurt woont. “Onze nieuwe bouwaanvraag is klaar”, verzekert burgemeester Metsu (N-VA). “De buurtbewoners snakken naar die parking en we zorgen ervoor dat die er zo snel mogelijk komt.”

De tweede editie van BRUUT vindt plaats op zaterdag 1 december in het Kasteel Den Brandt op het Kiel in Antwerpen. Op het programma staat Belgische techno van de hand van Kaiserr, Captain Flash, Where House Terror Squad, Avento b2b Dépé en Ronald 303. Meer info en tickets vind je hier.