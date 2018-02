Schot gelost tijdens overval Carrefour 13 februari 2018

Twee gemaskerde en gewapende overvallers hebben zondagavond een filiaal in Edegem van warenhuis Carrefour overvallen. De overvallers glipten rond acht uur net voor sluitingstijd de Carrefour Express binnen aan de Boniverlei. "Tijdens de overval werd één schot gelost", klinkt het bij het parket van Antwerpen, dat de zaak onderzoekt. "Op dat ogenblik waren er nog vier personeelsleden en twee klanten aanwezig in de winkel. Het opsporingsonderzoek is in handen van het parket maar er zijn voorlopig nog geen arrestaties gevallen." Volgens de lokale politie vielen er geen gewonden bij het incident. Het is niet duidelijk hoeveel de overvallers buit konden maken, Het is niet de eerste keer dat het filiaal overvallen wordt. Ongeveer een jaar geleden werd een personeelslid nog in de hand gestoken door een overvaller. (BSB)