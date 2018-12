Ruilpunt zoekt zomerkleren voor kinderen ADA

31 december 2018

Sinds september 2018 vind je in het Huis van het Kind een ruilpunt voor kinderkledij. Voor elke kledingstuk dat je binnenbrengt, krijg je punten waarmee je weer andere kledij kan kiezen. Van maandag 14 januari tot en met juni 2019 is het Huis van het Kind op zoek naar volgende zomerspullen. Alles is welkom: sandalen, turnpantoffels, slippers, zwemgerief, petjes, noem maar op. De kleren kunnen binnengebracht worden op maandagen van 16 uur tot 18.30 uur en op dinsdagen en woensdagen tussen 8.30 uur en 11.30 uur. De kleren moeten en schoenen moeten wel in goede staat zijn. Schoeisel tot maat 32 en kleren tot maat 128 zijn welkom. Het Huis van het Kind vind je in de Drie Eikenstraat 16.