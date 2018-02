Royal Victory ontvangt 95 G-hockeyers 19 februari 2018

02u37 7 Edegem De terreinen van hockeyclub Royal Victory vormden zaterdag het decor voor een grote G-happening. 95 spelers met een mentale of licht fysieke beperking kwamen er zich sportief uitleven en beleefden een onvergetelijke voormiddag.

Na een geslaagde eerste editie vorig jaar organiseerde hockeyclub Royal Victory zaterdag opnieuw een happening in het teken van G-hockey. Negen Vlaamse hockeyteams met een werking voor spelers met een beperking tekenden er present, goed voor 95 G-hockeyers in totaal. De spelers werden ingedeeld per niveau, voerden vervolgens enkele oefeningen uit en mochten zich ten slotte bewijzen in een wedstrijdje. Daarbij kregen ze het gezelschap van een aantal toppers van de nationale dames- en herenploegen, onder wie Félix Denayer, Florent van Aubel en Anne-Sophie Weyns.





Bord pasta

Achteraf werden alle deelnemers beloond met een speciaal zweetbandje en een lekker bord pasta.





"Met dit evenement willen we het G-hockey extra aandacht geven en de G-hockeyers zelf bij elkaar brengen", zegt organisator Joost Van de Pontseele. "Binnen Royal Victory zijn we zelf al sinds 2011 bezig met een werking voor hockeyers met een beperking. We hopen dat er ooit een volwaardige competitie voor G-spelers kan worden opgericht." (BCOR)