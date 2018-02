Royal Victory Hockey organiseert toernooi voor álle G-teams 15 februari 2018

Voor de eerste keer ooit komen alle Vlaamse G-hockeyteams samen om het tegen elkaar op te nemen. Een honderdtal deelnemers met een mentale of licht fysieke beperking zullen zaterdag strijden voor het eremetaal op de velden van de Edegemse Royal Victory Hockey Club. "Met dit event willen wij tonen dat het G-hockeyteam een gewaardeerd onderdeel van onze hockeyfamilie is", klinkt het.

Het Edegemse Royal Victory, de grootste hockeyclub van Vlaanderen, zet al sinds 2011 in op G-hockey voor jongeren met een mentale of licht fysieke beperking. "Met tien Vlaamse en zes Waalse clubs die G-hockey organiseren, zijn er in ons land te weinig deelnemers om de sport tot op competitieniveau te organiseren", legt Joost Van de Pontseele uit, coördinator van het Edegemse G-hockeyteam en trekker van het event. "Daarvoor moeten we events en dagtornooien organiseren zoals onze G-Happening van komende zaterdag. Het zal de eerste keer zijn dat alle tien Vlaamse teams een delegatie sturen en we zijn ook blij met de deelname van twee Waalse clubs. Op het veld worden de deelnemers verdeeld in drie speelniveaus die dan in groep oefeningen kunnen uitvoeren. Daarna zullen de teams van hetzelfde niveau het tegen elkaar kunnen opnemen."





Joosts zoon Thomas, die het syndroom van Down heeft, neemt zaterdag ook deel aan het tornooi. "Door met die gasten bezig te zijn, leer je zelf ook veel bij over hun aandoening. Als je bijvoorbeeld aan Thomas vraagt om breed te spelen of vooruit te lopen, vraagt hij zich af wat ik met breed bedoel of welke kant nu precies vooruit is", lacht Joost. "Het is voor de ouders ook een echte leerschool om hun kinderen beter te begrijpen." De G-Happening vindt zaterdagvoormiddag plaats vanaf tien uur op de hockeyvelden aan Kattenbroek en verwelkomt ook nationale hockeyvedetten zoals Red Lion Felix Denayer. Er wordt afgesloten met een lekker bord pasta voor de deelnemers. (BSB)