Royal Victory Edegem officieel Europese hockeyclub van het jaar Sander Bral

12 januari 2019

15u54 0 Edegem Dubbel feest voor Royal Victory Hockey Club. De Edegemse hockeyclub viert dit jaar haar honderdjarig bestaan en is uitgeroepen tot Europese club van het jaar door de Europese Hockey Federatie (EHF) in de categorie grote clubs. Victory scoorde het hoogst qua sportieve ontwikkeling, vrijwilligerswerk en toekomstplannen.

Elk jaar bekroont de Europese Hockey Federatie (EHF) een grote (met meer dan driehonderd leden) en een kleine hockeyclub van het jaar. De EHF kijkt daarbij naar factoren zoals spelersgroei, jeugdontwikkeling, trainers en scheidsrechters, de waarde en integratie van vrijwilligers en plannen voor de toekomst. De club van het jaar in de categorie spelers met meer dan driehonderd leden gaat dit jaar naar Edegem.

“Die toekenning bevestigt dat Royal Victory een unieke plaats inneemt in zowel het Belgische als Europese hockeylandschap”, zegt voorzitter Leo Lucas trots. “Victory is met ruim 1600 leden de grootste Vlaamse club en tweede grootste Belgische hockeyclub. Toch is ledenaantal geen prioriteit voor ons. Het sterk groeiende aantal leden is eerder het resultaat van een bindend project dat al generaties lang gedragen wordt door onze topsporterts, recreatieve hockeyspelers, G-sporters, honderden vrijwilligers, stakeholders, sponsors en alle sympathisanten. Het is de bedoeling dat iedereen zich bij Victory welkom voelt als een familie waarin passie voor hockey met allen gedeeld wordt binnen de warme clubomgeving. Die visie wordt vertaalt in ons motto: Live Hockey. Love Victory.”

De club heeft de afgelopen jaren intensief geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur. Vorig jaar werden twee nieuwe watervelden ingespeeld door Vlaams minister van sport, Philippe Muyters (N-VA), en het nieuwe clubhuis moet tegen de start van volgend seizoen in september klaar zijn. “Dankzij de nieuwe infrastructuur met Vlaamse subsidies kan onze club een nog prominentere rol spelen op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau”, gaat de voorzitter verder. “Als voortrekker van G-hockey in België organiseert Victory in augustus het Europees Kampioenschap para-hockey. Victory overweegt ook, als club die zwaar inzet op jeugdontwikkeling, de organisatie van nationale en internationale jeugdtoernooien.”

“Onze club is erg trots en dankbaar dat we de titel club van het jaar hebben ontvangen van de EHF”, besluit Lucas. “De erkenning kon ook niet op een beter moment komen, net wanneer we ons eeuwfeestjaar inzetten. We zijn meer dan ooit gemotiveerd om er een absoluut topjaar van te maken.”