Rookontwikkeling in appartement: onderzoek naar poging brandstichting VTT

01 januari 2019

15u03 0 Edegem De hulpdiensten zijn dinsdagnamiddag opgeroepen voor een melding van een brand in een appartementsgebouw in de Doelveldstraat. Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak want mogelijk gaat het om een poging tot brandstichting.

Het gaat om een appartement boven de wereldwinkel Oxfam. De hulpdiensten werden opgeroepen omdat er nogal wat rookontwikkeling was. Uiteindelijk bleek het enkel bij wat rook en was er voor de rest geen schade in het appartement buiten de rook- en stankhinder.

Verder onderzoek moet duidelijk maken of de rook accidenteel is ontstaan of dat er sprake is van een opzettelijke poging om brand te stichten.