Rolstoelvriendelijke brug tussen zorgcentrum en kasteeldomein 31 januari 2018

Het gemeentebestuur van Edegem liet deze week een rolstoelvriendelijke brugje installeren tussen woonzorgcentrum Immaculata en Hof ter Linden en Fort 5. Daardoor kunnen de bewoners van het zorgcentrum in de Oude Godstraat een comfortabele uitstap maken naar het kasteeldomein en het fort. Vanuit het domein van Immaculata is er daardoor een nieuwe trage weg ontstaan richting het Dwaallichtjespad. Het gemeentebestuur zette eerder al in op nieuwe paden door ze officiële straatnamen te geven. Daardoor wordt voor iedereen duidelijk dat de paden vrij toegankelijk zijn en dus geen deel uitmaken van privéterrein. (BSB)