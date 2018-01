Rock-'n-roll, bier én jong geweld in oude pastorij CULTUURCAFÉ EN BROUWERIJ PALMEN VANAF APRIL LEEGSTAAND GEBOUW IN SANDER BRAL

30 januari 2018

02u28 0 Edegem De oude pastorij in het centrum van Edegem krijgt een nieuwe invulling. Sinds het vertrek van de heemkundige kring stond het gebouw van de gemeente leeg maar eind april palmen een cultuurcafé en een brouwerij de pastorij in. Zaakvoerders Bart Struyf en Kevin Thys bundelen de krachten: "Onze passies voor zowel muziek als bier gaan hand in hand."

Een dik jaar geleden besliste de Edegemse gemeenteraad dat er sterk geïnvesteerd moest worden in de voormalige pastorij op de hoek van de Strijdersstraat en de Terelststraat. Daarvoor ging de gemeente op zoek naar een partner die de investeringen kan uitvoeren en het gebouw privaat zal uitbaten via een erfpachtovereenkomst. "En die partner hebben we nu gevonden", zegt Ine Bosschaerts (N-VA), schepen van Patrimonium. "Bart Struyf en Kevin Thys zullen in samenwerking met Tom Wuyts en Tom Van Der Veken de pastorij ombouwen tot een cultuurcafé en een kleinschalige brouwerij. Dat werd gisteren ook goedgekeurd op de gemeenteraad. Beide functies zijn afgescheiden met een glazen wand waardoor ze toch verbonden blijven. De lokale biertjes die men hier brouwt, worden dan ook geserveerd en opgediend in gerechten die men in het cultuurcafé kan bestellen. Er zal ook een podium zijn voor bijvoorbeeld comedy of kleine concertjes."





Atelierruimtes

Op de eerste verdieping van de pastorij komen atelierruimtes waar muzikanten kunnen repeteren of kunstenaars komen schilderen. Op de zolderverdieping richten de nieuwe uitbaters een vergaderruimte in, aangezien verschillende Edegemse verenigingen nood hebben aan een betaalbare ruimte voor overleg.





"Onze zaak wordt een belevingslocatie", verduidelijkt zaakvoerder Kevin Thys. "We brouwen uiteraard zelf, maar hobbybrouwers en Edegemse verenigingen kunnen er ook hun eigen bier komen brouwen onder begeleiding. Ons bier, de Hoogheid, zal ook gebruikt worden in artisanale producten zoals bierijs, bierbrood en zelfs bierbitterballen." Het cultuurcafé zal ook inzetten op jonge muzikanten en kunstenaars. "Weer kleinschalige events organiseren, voelt als thuiskomen", zegt medezaakvoerder Bart Struyf, die actief was bij het jeugdhuis van Hove, de jeugddienst van Edegem en momenteel zijn schouders zet onder jongerencentrum Kavka in Antwerpen.





Beschermd dorpsgezicht

"Het is de bedoeling om beginnende bands en artiesten podiumkansen te geven in ons café. In ons openingsweekend geven we bijvoorbeeld een podium aan Lokale Helden van muziekorganisatie Poppunt. Maar door de unieke locatie naast de kerk kunnen we ook bezoekers van klassieke concerten ontvangen of linken leggen met het nabijgelegen vrijetijdscentrum, de bibliotheek en Huis Hellemans."





De pastorij en haar bijgebouw zijn bouwkundig erfgoed en maken onderdeel uit van het beschermd dorpsgezicht. De grondige renovatie en herindeling van de pastorij mag bijgevolg niet raken aan de structuur en uitzicht van het gebouw en de ommuurde tuinen. Die tuinen zijn geen onderdeel van de erfpacht, maar het café zal wel een terras krijgen aan de zuidkant van het gebouw.





"Het weekend van 27 april gaan we van start met een pop-up om ons cultuurcafé te testen", besluit uitbater Bart. "Daarvoor doen we al wat kortetermijninvesteringen zoals een nieuwe toog en beter sanitair. We gaan een hele zomer door tot aan de jaarmarkt in september. Daarna volgen de grote infrastructuurwerken in het gebouw om op termijn de deuren definitief te openen."