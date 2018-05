Rock Edegem pakt uit met Clement Peerens Explosition 05 mei 2018

Het laatste weekend van juni staat ook dit jaar weer garant voor het gratis gemeentefestival Rock Edegem. Gisteravond brachten de jeugddienst en het gemeentebestuur het programma naar buiten op het vrijwilligersfeest van het festival in het zonet geopende cultuurcafé Hoogmis. "We hebben de vrijwilligers van ons festival op een leuke manier in de bloemetjes gezet", zegt Jeroen Van Laer (Groen), schepen van Jeugd. "We lieten ze als eerste proeven van de affiche, de openingsact van het festival en de eigen bierbrouwesels van Hoogmis, die ook op het festival geserveerd zullen worden." Rock Edegem mocht vorig jaar elke dag zo'n vijfduizend bezoekers ontvangen en de organisatie mikt dit jaar minstens even hoog. "Op zaterdag verwelkomen we Studio Brussel voor een jaren 80, 90 of 2000 fuif en zondagmiddag is het aan de allerkleinsten om uit de bol te gaan op de kinderparty. De headliner zondagavond is Clement Peerens Explosition, bekend van klassiekers als 'Dikke Lu' en 'Vinde Gij Mijn Gat'." De openingsact wordt Humo's Rock Rally winnaar The Calicos, die gisteren al een generale repetitie hield op het vrijwilligersfeest. Verder pronken ook Chackie Jam (winnaar De Nieuwe Lichting), reggaeband Atomic Spliff, skaformatie The Skadillacs en de beats van Michael Schack op het programma. "Nieuw dit jaar is meer aandacht voor randanimatie", besluit Van Laer. "Er komen allerlei foodtrucks en de bierbrouwers van Hoogmis zullen het terras uitbaten met eigen biertjes en zomerse deuntjes om van Rock Edegem meer dan ooit een beleving te maken." (BSB)