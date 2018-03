Productiehuis met rebels kantje SCUM STUDIOS VECHT TEGEN STEREOTYPEN IN MEDIALANDSCHAP SANDER BRAL

12 maart 2018

02u44 0 Edegem "De Vlaamse televisiewereld heeft meer kleur nodig en daar willen wij wat aan doen." Mohamed El Kasmi (30) uit Edegem richtte afgelopen zomer samen met een goede vriend het productiehuis 'Scum Studios' op. Met 'Psycho Killer' hebben ze hun eerste kortfilm ingeblikt die deze week te zien zal zijn in De Roma in Borgerhout.

Voor het duo, Mohamed El Kasmi uit Edegem en Khalid El Hatri uit Antwerpen, is dat een oude kinderwens die in vervulling gaat. "Ik was van jongs af aan al gefascineerd door de wereld van films, series en televisie", start Mohamed zijn verhaal. "Ik wilde na mijn secundaire studies aan de Brusselse mediaschool RITCS beginnen maar ik heb uiteindelijk bewust voor een andere weg gekozen. Ik ben jong getrouwd en er moest brood op de plank komen voor mijn gezin dus heb ik mijn filmdroom in de koelkast gezet om me te focussen op de realiteit."





Figurant

"Maar het idee om iets met film te doen bleef knagen", herbeleeft Mohamed. "Tussendoor ben ik dan wat beginnen acteren of optreden als figurant. Maar ik moest altijd de stereotype karaktertjes spelen zoals een crimineel of een hangjongere en dat wilde ik niet langer. Samen met mijn vriend Khalid, ook gepassioneerd door film, besloten we om zelf iets te ondernemen. We vonden het medialandschap in Vlaanderen te blank en de enige manier om daar iets aan te doen was de touwtjes zelf in handen nemen. Na lang beraad zijn we gestart met ons eigen productiehuis Scum Studios. 'SCUM' als in sociaal-cultureel-maatschappelijk, want dat is onze opzet, maar evengoed als het Engelse scum voor 'uitschot', om ons rebels kantje in de verf te zetten."





Het eerste project liep niet van een leien dakje omdat de regisseur omwille van persoonlijke redenen niet verder kon doen. "Ik was op vakantie met mijn gezin toen ik dat nieuws vernam", gaat Mohamed verder. "Dan heb ik de beslissing genomen om zelf een script te schrijven en de regie samen met Khalid in handen te nemen. Toen ik terug thuiskwam, was de eerste versie van het script van onze kortfilm 'Psycho Killer' al klaar."





De kortfilm behandelt het gevoelige thema van een persoonlijk trauma en stopt het in een thriller-jasje. "Wij zijn enorm gepassioneerd door film, maar hebben eigenlijk geen ervaring of een diploma in de media. We hebben hard moeten knokken om onze droom te realiseren maar we zijn er volop voor gegaan. En eerlijk? We mogen trots zijn op het resultaat en hopelijk kunnen we een inspiratiebron zijn voor anderen."





Première

Psycho Killer gaat donderdag in première op Night of the Scum in De Roma in Borgerhout. "Dat filmevent willen we vanaf nu jaarlijks organiseren", besluit Mohamed. "We vertonen niet enkel de kortfilm maar maken er ook een totaalervaring van met stand-up comedy en special guest Salahdine, bekend van het Antwerpse duo SLM. We willen het evenement zo toegankelijk mogelijk maken, daarom zal het ook gratis zijn. We doen het voor onze passie, niet voor het geld."