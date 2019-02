Petra De Sutter blikt terug op haar strijd als transvrouw, arts en politica Sander Bral

13 februari 2019

10u30 0 Edegem De bibliotheek van Edegem nodigt professor Petra De Sutter uit voor een lezing in het gemeentehuis. De gynaecologe en afdelingshoofd reproductieve geneeskunde aan het UZ Gent zal het hebben over haar boek [Over]leven en over haar beslissing om vrouw te worden.

Professor Petra De Sutter is arts-gynaecoloog en hoofd van de afdeling voor reproductieve geneeskunde aan het universitair ziekenhuis van Gent. Ze is ook senator en lid van de Raad van Europa. Ze trekt de lijst voor Groen richting de Europese verkiezingen van 26 mei.

“In haar boek [Over]leven blikt De Sutter terug op de bepalende momenten in haar leven, op haar besluit om zich te bevrijden uit haar mannenlichaam en de transitie te maken naar transvrouw”, klinkt het bij de Bib van Edegem. “Ze kijkt terug naar haar keuzes en uitdagingen als gynaecoloog en vruchtbaarheidsspecialiste en op haar motivaties om de stap naar de politiek te zetten.”

“Ze kijkt ook richting toekomst. Naar de uitdagingen die de wetenschap nog kan en zal stellen op vlak van de ‘maakbare mens’ en de rol die de politiek daarin zal kunnen of moeten spelen.”

Petra De Sutter komt spreken in de raadzaal van het gemeentehuis op dinsdag 19 februari om 20u00. Tickets kosten 7 euro en zijn te verkrijgen in de bibliotheek of aan de balie in het gemeentehuis.