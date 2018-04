Paashaas bezoekt Edegemse markt 11 april 2018

02u56 0 Edegem De wekelijkse markt in Edegem kreeg gisteren opvallend bezoek. De paashaas deelde er samen met een helper twintig kilo paaseitjes uit aan de marktbezoekers.

Pasen ligt al een dikke week achter ons, maar toch vond de paashaas nog even tijd in zijn schema voor een laatste halte op de wekelijkse dinsdagmarkt in Edegem. Hij deelde er onder een stralende zon twintig kilo chocolade-eitjes uit aan de shoppers, een cadeautje van het gemeentebestuur en de marktkramers.





"Ik hoor overal tevreden reacties van winkelaars, want hun bezoek krijgt dankzij onze traktatie een extra zoet randje", zegt schepen voor Markten Ine Bosschaert (N-VA). "Het is trouwens niet de eerste keer dat we samen met onze marktkramers een actie organiseren op onze dinsdagmarkt. We beseffen dat we in tijden van online winkelen de markt nog meer tot een beleving moeten maken. En een visite van de paashaas helpt daar zeker bij. De bezoekers van onze dinsdagmarkt mogen in de toekomst dus zeker nog meer acties verwachten." (BCOR)