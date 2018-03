Ouders kamperen aan OLVE-kleuterschool: inschrijvingen starten pas volgende dinsdag Redactie

06 maart 2018

09u01 0

"De tent is geplaatst en de permanentie is geregeld", klinkt het op sociale media bij een moeder die haar kind wil inschrijven aan de OLVE-kleuterschool in Edegem. De inschrijvingen gaan pas volgende week dinsdag van start maar sinds gisteren bivakkeren er al tientallen ouders voor de kleuter- en basisschool in de Ingenieur Haesaertslaan. De ouders hebben een grote partytent opgesteld voor de schoolpoort en zullen afwisselend de wacht houden om hun kinderen ingeschreven te krijgen. Ze wilden gisteren niet liever niet reageren.

Ook in de Parkschool in Mortsel hebben tientallen ouders zich gisteren op een wachtlijst geplaatst maar die konden hun kinderen dezelfde dag nog inschrijven in de kleuterschool. In kleuterschool 't Singeltje in Edegem stonden ook tientallen ouders met hetzelfde doel. "Ik heb me online ingeschreven op het platform voor Antwerpse scholen", klinkt het bij één van de moeders. "Maar daar kreeg ik nog geen uitsluitsel voor dus probeer ik het ook op deze manier. Ik ben vanochtend om vijf uur opgestaan om mijn kind in 't Singeltje binnen te krijgen." (BSB)