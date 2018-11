Opnieuw twee maanden hinder in Drie Eikenstraat Redactie

26 november 2018

12u20 0

Na een jaar hinder door wegenwerken is het vanaf maandag opnieuw afzien in de Drie Eikenstraat. Het deel van de E19 tot de Prins Boudewijnlaan is klaar. Nu gaat het deel tot de Strijdersstraat onder de schop. Door de nutswerken zal er tijdelijk enkelrichtingsverkeer richting centrum zijn.

Door nutswerken wordt de Drie Eikenstraat tussen de Prins Boudewijnlaan en het gemeentecentrum vanaf maandag gedeeltelijk open gelegd.

Energiebeheerder Eandis zal alle verouderde en asbesthoudende leidingen vervangen. Ook Telenet en Water-link zullen van de gelegenheid gebruik maken om nutswerken te doen. Het is de bedoeling dat de werken voorbij zijn vóór de volgende klus in de Hovestraat.

Als alles meezit zijn de nutswerken voorbij in januari. In een eerste fase wordt er aan de noordzijde van de weg gewerkt, daarna volgt het zuidelijke gedeelte.

Tot januari zal het verkeer enkel richting centrum kunnen. De zijstraten blijven bereikbaar voor bewoners. Nadien wordt er nog verder gewerkt tot september 2019 om alle woningen aangesloten te krijgen op de nieuwe leidingen, maar dat zou geen verkeershinder met zich mogen meebrengen.

Mogelijk volgen er daarna nog extra werken in de Drie Eikenstraat voor nieuwe voetpaden, asfalt op de rijbaan en een nieuw fietspad in asfalt.

Die beslissing moet nog genomen worden door het nieuwe gemeentebestuur vanaf januari. (BSB)