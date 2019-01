Open Vld nodigt Bart Somers uit voor valentijnsreceptie Sander Bral

21 januari 2019

12u24 0 Edegem Open Vld haalt Bart Somers naar Edegem. De burgemeester van Mechelen komt zijn visie toelichten over het vormen van een coalitie tussen Open Vld en Groen. In Edegem zitten Open Vld en Groen na zes jaar besturen opnieuw in de oppositie door de absolute meerderheid van N-VA.

Op 17 februari nodigt Open Vld Edegem partijboegbeeld Bart Somers naar haar valentijnsreceptie. De burgemeester van Mechelen komt zijn visie over coalities tussen Open Vld en Groen uit de doeken doen. “Onze valentijnsreceptie is de laatste jaren wat in onbruik geraakt”, zegt Christophe Van Dessel van Open Vld Edegem. “Om de herlancering ervan te vieren hebben we een topspreker kunnen strikken.”

Volgende week maandag zal Peter Verstraeten, de enige verkozene van Open Vld Edegem, de eed afleggen. “Omwille van een kortstondig medisch probleem is dat niet kunnen gebeuren op de installatievergadering begin deze maand”, gaat Van Dessel verder. “Na achttien jaar een sterk en onderbouwd beleid te hebben gevoerd in de toenmalige coalities zal Peter nu vanuit de kant van de oppositie zijn taken invullen.”

De valentijnsreceptie van Open Vld Edegem vindt op zondag 17 februari plaats in het kasteel van Hof ter Linden vanaf 16u00.