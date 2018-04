Nu ook kinderfietsen in Deeldepot 2650 24 april 2018

02u35 0 Edegem Edegemse kinderen die hun fietsjes ontgroeien, hebben sinds gisteren een goedkope oplossing. In Deeldepot 2650 aan de Strijdersstraat, waar mensen al bijna een jaar materiaal kunnen ontlenen, kunnen nu ook kinderfietsen ontleend worden.

De Kinderfietsbib werd in aanwezigheid van gedeputeerde Peter Bellens ingehuldigd. "Dankzij een subsidie van 10.000 euro van de provincie kunnen wij met dit project van start gaan", zegt Jeroen Van Laer (Groen), schepen voor Jeugd en Kinderopvang. "Over de prijs moeten we nog overleggen met het OCMW maar een jaarabonnement om de fietsen te ontlenen zou twintig tot veertig euro kosten. We richten ons daarmee vooral op doelgroepen die het minder breed hebben. Kinderen tussen drie een twaalf jaar die hun fietsjes ontgroeien kunnen die dan gewoon komen inwisselen." Van Laer benadrukt niet te willen concurreren met de fietsenhandelaars in de gemeente. "Daarom focussen we enkel op kinderfietsjes. Fietsen voor volwassenen laten we over aan onze fietsenmakers, ook voor het onderhoud van de ontleende kinderfietsen kan je in de Kinderfietsbib niet terecht. Enkel de teruggebrachte fietsjes krijgen een onderhoud door ons." De gemeente werkt voor dit project samen met sociale werkstellingsinitiatief Werkmaat vzw die dat onderhoud op zich zal nemen. "We doen ook een warme oproep naar mensen die nog oude kinderfietsen hebben staan. Wie zijn fietsje binnenbrengt, krijgt meteen een gratis jaarabonnement voor de Kinderfietsbib." (BSB)