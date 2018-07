Nosissa zamelt geld in voor Ethiopische kinderen 09 juli 2018

De Edegemse Nosissa vzw palmde gisteren Hangar 39 in aan de Rogier van der Weydenstraat voor een picknick en inzamelingactie van oude kledij. "De opbrengst gaat integraal naar het project Yenega Tesfa dat onze vzw steunt", legt Guy Patteet van Nosissa uit. "Yenega Tesfa is een lokale erkende ngo in de stad Gondar in het noorden van Ethiopië. De jonge vrouw die dat project leidt, zet zich in voor dakloze kinderen. Ze heeft opvangtehuizen opgetrokken voor kinderen waarin vervangouders de kinderen opvoeden. Ze blijven daar wonen tot ze volwassen zijn en worden ook naar school





gestuurd met geld van de ngo. Er worden ook broodbonnen verkocht aan toeristen die deze kunnen uitdelen aan bedelende kinderen. Met de bonnen kunnen ze enkel terecht bij lokale bakkers voor brood."





Vijftien jaar geleden werd Nosissa opgericht, de vzw richtte haar pijlen toen nog op Zuid-Afrika. "Het eerste meisje dat we daar geholpen hebben heet Nosissa, vandaar de naam van onze organisatie", gaat Guy verder. "Maar onze leden Lea en Kobe bezochten Ethiopië in 2007 en waren meteen verkocht. Ze stelden voor om onze hulp naar daar te verplaatsen. We organiseren al jaren dit soort events om geld in het laatje te brengen. We zijn blij dat gisteren opnieuw alles prima verlopen is." De vzw is alleen in Edegem gevestigd, maar denkt aan een onderafdeling in Wijnegem. (BSB)