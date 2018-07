Nieuwe zitbanken weren wagens van gemeenteplein 26 juli 2018

Het gemeenteplein in Edegem is verfraaid met vier grote nieuwe zitmeubelen. Het gaat om grote zwarte banken met een strak modern design. Het gekozen materiaal van de zitbanken is erg zwaar, zodat ze naast de zitfunctie nog een ander nut dienen.





Veiligheid

De vier gevaartes zijn opgesteld aan de fonteinen aan de zijde van de Trooststraat waardoor ze ook bijdragen tot de veiligheid van het gemeenteplein. Het autovrije plein kan op die manier niet meer op- en afgereden worden vanaf de Trooststraat. (BSB)