Nieuwe speeltuin Armand Preud’hommeplein ingehuldigd Jeroen Van Laers laatste wapenfeit als schepen voor jeugd Sander Bral

05 december 2018

18u30 0 Edegem Het nieuwe speeltuintje op het Armand Preud’hommeplein in Edegem is al het twaalfde nieuwe of vernieuwde speelplein dat schepen voor jeugd, Jeroen Van Laer (Groen), tijdens zijn legislatuur mocht inhuldigen. “Hopelijk zet mijn opvolger dit werk voort, want speelpleintjes brengen niet enkel kinderen maar ook alle andere generaties uit de buurt samen.”

De inhuldiging van de nieuwe speeltuigen op het Armand Preud’hommeplein vlakbij het fort van Edegem was woensdagmiddag Jeroen Van Laer (Groen) zijn laatste wapenfeit als schepen voor jeugd. “Weinig Edegemnaren kennen het door woningen ingesloten pleintje maar er heerst een sterke buurtwerking”, zegt schepen Van Laer. “We kregen kritiek dat de speeltuigen daar enkel voor de allerjongsten waren. Uit het buurtparticipatieproject bleek inderdaad dat oudere kinderen een grotere uitdaging wilden op het pleintje. Daarom hebben we een combitoestel laten plaatsen met een klimmuur, grote glijbaan, een hangbrug en een platform om speelzand mee naar boven te halen.”

Het is al het twaalfde speelpleintje dat de afgelopen zes jaar aangelegd of vernieuwd werd in Edegem. “Speelpleintjes zijn niet enkel belangrijk voor de kinderen maar brengen ook alle andere generaties bij elkaar”, benadrukt Van Laer. “Daarom heb ik me er de afgelopen zes jaar als schepen voor jeugd enorm voor ingezet. Ik hoop dat mijn opvolger ons werk zal verderzetten want onze gemeente blijft verjongen met nieuwe gezinnen en jonge kinderen. Het laatste speelpleintje dat nog in de pijplijn zit is de esplanade aan de Andreas Vesaliusschool. Daar werken we met veel natuurlijk elementen en moesten we wachten op het ideale plantseizoen. Het zal dus pas in het voorjaar door mijn opvolger ingehuldigd kunnen worden.”

Jeroen Van Laer is zes jaar voltijds schepen geweest voor naast jeugd ook gezin en kinderopvang, internationale solidariteit, ICT, gelijke kansen, participatie en wijkwerking. Vanaf januari zal hij plaats nemen als gemeenteraadslid op de oppositiebanken gezien N-VA alleen zal besturen in Edegem.

Voor zijn schepenambt gaf Van Laer als doctoraatsstudent les aan het departement politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. “Als je zes jaar niet meer academisch actief bent geweest, heb je niet meteen de neiging om terug te keren”, ziet Van Laer zijn toekomst. “Ik zie me eerder een beleidsfunctie bezetten bij een ngo of een bovenlokale functie bij Groen. Na mijn uren blijf ik me vanaf januari uiteraard met volle goesting inzetten als Edegems gemeenteraadslid voor Groen.”