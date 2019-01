Nieuwe school Blik klaar tegen 1 april: “alle kleuters leren en spelen samen in dezelfde ruimte” Sander Bral

07 januari 2019

16u00 0 Edegem Het nieuwe schoolgebouw van de nieuwe Edegemse basisschool Blik wordt op 1 april geopend. Edegem kreeg als capaciteitsgemeente eerder al 4,1 miljoen euro om nieuwe schoolplaatsen te creëren. Ook de scholen De Link en OLVE-Familia krijgen vanaf 1 september meer plaatsen.

Uit een capaciteitsonderzoek in Vlaanderen bleek enkele jaren geleden al dat Edegem te weinig onderwijsplaatsen zou hebben tegen 1 september 2019. Dat werd de voorbije jaren al bewezen wanneer ouders tot wel acht dagen voor de schoolpoorten moesten kamperen om hun kinderen ingeschreven te krijgen. Edegem werd één van vijftien capaciteitsgemeenten in Vlaanderen en Brussel die extra middelen kregen om meer schoolplaatsen te voorzien.

Naast de uitbreidingen bij De Link aan de Jan Verbertlei en bij OLVE-Familia aan de Ingenieur Haesaertslaan werd ook de bouw van een nieuwbouw gestart tussen de Kontichstraat en de Boerenlegerstraat. De nieuwe school van het gemeenschapsonderwijs kreeg de naam ‘Blik’ en zal op 1 april opgeleverd worden zodat de eerste lessen volgend schooljaar van start kunnen gaan. Het bouwproject kreeg een subsidie van ongeveer 1.970.300 euro.

“In Blik zullen we starten met drie kleuterklasjes en het eerste en het tweede leerjaar”, zegt toekomstig directeur Geert Heymans. “In september zullen we met tachtig kleuters en veertig lagere schoolkinderen beginnen. Anders dan in traditionele kleuterscholen bevinden er zich in Blik geen klaslokalen. De kleuters leren en spelen samen in één grote ruimte met verschillende juffen of meesters. De instappertjes worden initieel wel afgezonderd maar het is de bedoeling dat die zo snel mogelijk met de grotere kleuters geïntegreerd worden. Elk ‘klasje’ heeft wel een eigen homebase of plaats waar ze in de ochtend starten en in de namiddag eindigen met één vaste juf of meester. Er blijft dus wel één vast aansprekingspunt voor zowel de kleuters als hun ouders.”

“De naam Blik staat voor blik op de toekomst, blik op jezelf, blik op elkaar, blik vooruit en met open blik”, gaat Heymans verder. “Een groot deel van het gevelmateriaal is ook uit blik gemaakt. Ik ben momenteel directeur bij Freinetschool De Vlindertuin in Lille. Blik wordt voor alle duidelijkheid geen Freinetschool, maar we staan wel open voor onderwijsvormen die afwijken van de traditie. Wel willen we ons niet blindstaren op één bepaalde methodiek of vastpinnen op één visie.”

De andere subsidiebedragen van 1.626.500 en 503.200 euro gingen naar OLVE-Familia en De Link. OLVE-Familia en Familia worden vanaf volgend schooljaar ondergebracht in één gebouw aan de Ingenieur Haesaertlaan en bij De Link, waar nu net zoals in Blik enkel kleuteronderwijs en twee eerste leerjaren zijn, wordt uitgebreid met een derde tot en met het zesde leerjaar.

Blik organiseert infodagen voor nieuwe ouders op zaterdag 19 januari en zondag 3 februari. Voor wie de nieuwe school al eens wil bekijken, is welkom op de openwerfdag op zondag 24 februari.