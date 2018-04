Nieuwe bioklas officieel ingewijd 17 april 2018

02u35 0 Edegem De kinderen van het eerste kleuterklasje van basisschool De Link in Edegem hebben een bijzondere dag achter de rug. Gisteren kregen ze les in de gloednieuwe bioklas in Hangar 23 aan Fort 5.

Ter ere van de allereerste les in de nieuwe klas kregen de kleuters zakjes met bloemenzaden en kregen ze bezoek van schepen voor Milieu Goedele Van der Spiegel (Groen). De bouw van de nieuwe klas startte ongeveer een jaar geleden. "Een echte noodzaak", klinkt het bij schepen Van der Spiegel. "De oude bioklas bestond al ongeveer dertig jaar en was volledig afgeleefd. Het was bijna onverantwoord om er nog les te geven. In 2016 dienden we de stedenbouwkundige aanvraag in en nu krijgen de eerste leerlingen er dus al les."





Microscopen

In de bioklas krijgen kinderen les over het milieu in verschillende praktische workshops. Zo wordt er gewerkt met microscopen of kunnen de kinderen de natuur ontdekken in de educatieve tuin met biopoel. (BSB)