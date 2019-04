Nieuw vlonderpad verenigt Hof ter Linden met fort 50.000 euro Europese subsidie voor nieuwe trage weg tussen fort en kasteeldomein Sander Bral

12 april 2019

16u14 0 Edegem Fort 5 en Hof ter Linden zijn terug herenigd. Wandelaars kunnen de volledige lus van vijf kilometer afleggen via de nieuwe trage wegen rondom beide monumenten. Met een subsidie van 50.000 euro via het Europese project ‘Nature Smart Cities’ werd de laatste verbinding aangelegd en vrijdagochtend officieel ingehuldigd.

Het gemeentebestuur van Edegem, het Kempens Landschap en het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos leggen sinds 2016 nieuwe trage wegen aan tussen Fort 5 en Hof ter Linden. De drie eigenaars van het kasteeldomein begonnen met de oostelijke wandel- en fietsverbinding en vorig jaar werd aan de westelijke kant een tweede wandelpad aangelegd. Het laatste deel, een vlonderpad van 250 meter lang dat de volledige lus van vijf kilometer verbindt, is sinds vrijdagochtend een feit.

De aanleg van het vlonderpad werd mee mogelijk gemaakt vanuit het Europese project ‘Nature Smart Cities’, waarin de provincie Antwerpen en Streekvereniging Zuidrand zich verenigen als partners. “Dit project wil gemeenten tonen hoe ze groene infrastructuur zoals trage wegen kunnen inzetten om zich te wapenen tegen klimaatverandering: twee vliegen in één klap”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA), bevoegd voor De Zuidrand. “Het vlonderpad is de eerste nieuwe trage weg van zeven in de zuidrand die een waardevolle bijdrage levert aan de biodiversiteit.”

‘Nature Smart Cities’ is een Europees project dat een zakenmodel opbouwt om gemeenten in staat te stellen om groene infrastructuur te realiseren. “Het uitvoeren van demonstratieprojecten vormt een essentieel onderdeel van het project”, neemt Bart Seldeslachts (N-VA) over, burgemeester van Kontich en voorzitter van de Streekvereniging. “In de toekomst volgen er nog trage wegenprojecten in Hove, Lint, Aartselaar, Mortsel, Borsbeek en mijn eigen Kontich.”

Voor het vlonderpad ontving de Streekvereniging Zuidrand een Europese subsidie van 50.000 euro. Edegem en het Agentschap Natuur en Bos dragen mee in de kosten. “Deze realisatie kadert in de uitvoering van het beheerplan voor Hof ter Linden”, zegt Sofie De Leeuw (N-VA), schepen voor omgeving. “Met de keuze voor een vlonderpad blijven de historische rabatten of verhogingen waar de bomen op groeien intact en kan het natte bos toch toegankelijk gemaakt worden voor wandelaars. De afwisseling van verhogingen en greppels zorgt voor buffercapaciteit van water. Dankzij dit pad ontdekt de Edegemnaar opnieuw een mooi en onbekend stukje natuur van onze gemeente.”

Vrijdagochtend werd het vlonderpad officieel ingewandeld door alle partijen. Ook gedeputeerde Jan De Haes (N-VA), covoorzitter van het Kempens Landschap, nam het woord: “Sinds de gezamenlijke aankoop van Hof ter Linden in 2012 zijn alle partijen er al goed in geslaagd om de grandeur van het kasteeldomein in ere te herstellen. We investeerden in de gebouwen, trokken horecapartners aan én we herstellen de natuurlijke omgeving om tot een groen domein te komen waar het goed vertoeven is.”