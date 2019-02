Na inbrakenplaag in Fort 5: CD&V wil parkwachters terug van onder het stof halen Sander Bral

22 februari 2019

15u36 0 Edegem Oppositiepartij CD&V wil de parkwachters van Fort 5 terug vanonder het stof halen. Die zouden mee de oplossing moeten vormen tegen de recente inbrakenplaag bij de verenigingen rondom het fort. “Ook slimme verlichting en hogere toelagen voor bijvoorbeeld inbraakwerende ramen en deuren of alarmsystemen zouden een stap in de goede richting zijn.”

Jeugdhuis Nootuitgang, 85ste Elsdonk Scouts, AKABE, KSA Parsival, het Forttheater en het Symfonisch Jeugdorkest. Alle kregen ze onlangs inbrekers over de vloer. Drie jaar geleden werden de parkwachters aan het fort en Hof ter Linden afgeschaft op aanraden van onder andere de toenmalige schepen voor Fort 5 en Hof ter Linden. Aangezien ze enkel overdag actief waren zouden ze geen invloed hebben op inbraken ‘s nachts.

Afschaffing te radicaal

“De inbraken aan het fort zijn sinds het afschaffen van de parkwachters nochtans enkel toegenomen”, hekelt gemeenteraadslid Adrian De Weerdt van oppositiepartij CD&V. “Ook het onveiligheidsgevoel is daardoor verhoogd. Wij zijn in gesprek gegaan met de verenigingen en ook daar vinden ze het een goed idee om de functie van parkwachter terug in te voeren. De parkwachter is frequent aanwezig in het fort en doet een systematische controletour voor het afsluiten. Het is jammer dat de gemeente de parkwachters heeft afgeschaft. Door automatische sloten op de poorten te zetten, heb je inderdaad minder parkwachters nodig. Maar een volledige afschaffing was te radicaal. “De parkwachter zou ook controles later op de avond kunnen uitvoeren en bovendien creëert zijn functie een hoger veiligheidsgevoel en schrikt ze inbrekers af.”

Een parkwachter die werkt tot vijf uur ’s avonds gaat geen soelaas brengen tegen inbrake. Wel is Fort 5 opgenomen in het actieplan van de lokale politiezone HEKLA en wordt de omgeving nu al extra gecontroleerd door de politie Burgemeester Koen Metsu

Opknapbeurt dringend nodig

“Verder verdienen vele hangars rond het fort een dringende opknapbeurt”, gaat De Weerdt verder. “De verenigingen zijn vragende partij voor herstellingswerken aan hun lokalen. De onderhoudstoelage voor fortverenigingen zou gelijkgetrokken moeten worden met andere verenigingen zodat ze bijvoorbeeld hun ramen en deuren beter kunnen verstevigen en beveiligen tegen inbraken. Als laatste maatregel moet er op strategische plaatsen slimme verlichting geplaatst worden die aanspringt bij beweging voor een beter veiligheidsgevoel.”

“Een parkwachter die werkt tot vijf uur ’s avonds gaat geen soelaas brengen tegen inbraken”, pareert burgemeester Koen Metsu (N-VA), die instaat voor de veiligheid in zijn gemeente. “Wel is Fort 5 opgenomen in het actieplan van de lokale politiezone HEKLA en wordt de omgeving nu al extra gecontroleerd door de politie. Er hangen ook bewakingscamera’s rondom het fort maar die treden pas in werking na de aanpassing van de camerawetgeving.”

“In een natuurgebied mag je niet zomaar extra verlichting gaan plaatsen”, gaat de burgemeester verder. “Wat de toelages betreft: we nemen in ons beleidsplan op dat verenigingen die alarmsystemen aankopen daar een gemeentelijke subsidie voor kunnen krijgen.”