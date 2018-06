Na 10 weken: 55 ton CO2 bespaard PROVINCIE ANTWERPEN NEEMT VOORTOUW IN KLIMAATSTRIJD BEN CONAERTS

07 juni 2018

02u38 0 Edegem De Klimaatstrijd, een campagne van de provincie om inwoners aan te zetten hun ecologische voetafdruk te verkleinen, werpt zijn vruchten af. Twee maanden na de aftrap hielden de deelnemers in totaal zo'n 55 ton CO2 uit de lucht. In onze regio gooien vooral Boom en Edegem hoge ogen.

Met de Klimaatstrijd wil de provincie Antwerpen haar gemeenten en inwoners motiveren om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Een goede twee maanden na de lancering werd al massaal aan de oproep gehoor gegeven. Niet alleen hebben 66 van de 70 gemeenten zich achter de campagne geschaard, de individuele deelnemers hielden samen ook nog eens 55 ton CO2 uit de lucht. Dat effect kan je vergelijken met 7.847 auto's die voor één dag van de baan werden gehaald.





App om steentje bij te dragen

Belangrijk instrument in de Klimaatstrijd is de app 'For Good', die je CO2-verbruik in kaart brengt en tips geeft over hoe je jouw gedrag kan veranderen. "Vele mensen liggen wakker van het klimaat, maar weten niet altijd wat ze moeten doen om hun steentje bij te dragen", zegt gedeputeerde voor Leefmilieu Rik Röttger (sp.a). "Met deze app krijg je een aantal duidelijke en mogelijke maatregelen aangereikt. Minder vlees eten, minder met de auto rijden, seizoensgroenten eten, enzovoort."





Intussen werd ook een top twintig samengesteld van de deelnemende gemeenten met de kleinste ecologisch voetafdruk. Daarin staat de gemeente Berlaar afgetekend aan de leiding, met Boom en Edegem op respectievelijk plaats twee en drie. Lint (5), Mortsel (6), Niel (16), Hove (18) en Kontich (20) zijn andere hoogvliegers uit de Zuidrand. Gisteren kwam een aantal burgemeesters van goed scorende gemeenten hun engagement samen kracht bijzetten en sprongen ze in het Nautisch Bezoekerscentrum in Boom op de fiets voor een beter klimaat.





Fietsdeelsysteem

"Dat we tweede staan, doet ons erg veel plezier", zegt Booms burgemeester Jeroen Baert (N-VA). "We hebben deze legislatuur al tal van inspanningen geleverd. Denk maar aan het vervangen van het gemeentelijke wagenpark door energiezuinige CNG-voertuigen, de introductie van een fietsdeelsysteem en de organisatie van een samenaankoop rond zonnepanelen en groene stroom. We denken erover na onze gebouwen nog energiezuiniger te maken en met de openbare verlichting over te schakelen op led-verlichting."





Ook Edegems burgemeester Koen Metsu (N-VA) schenkt in zijn gemeente veel aandacht aan het klimaat. "We verwachten dat elkeen van onze schepenen in zijn domein rekening houdt met ecologie en duurzaamheid. Zo hebben we met onze scholen een klimaattop en een klimaatmars georganiseerd in het teken van de klimaatopwarming en beschikt elk gebouw in ons patrimonium intussen over een zonnedak."





De Klimaatstrijd loopt nog tot maart 2019. Je kan alle informatie vinden op de website www.deklimaatstrijd.be.