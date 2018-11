N-VA laat Groen vallen en bestuurt alleen Partij heeft met 18 zetels op 27 ruime absolute meerderheid David Acke

07 november 2018

16u15 0 Edegem De kogel is door de kerk: N-VA zal de volgende legislatuur alleen regeren in Edegem. Met 51,4 procent van de stemmen en 18 zetels op 27 behaalde de N-VA lijst een absolute meerderheid. Tegelijk maakte de partij de nieuwe schepenen bekend. Koen Metsu blijft uiteraard burgemeester. Bij huidig coalitiepartner Groen reageren ze teleurgesteld op de beslissing van N-VA.

Edegem zal de komende zes jaar bestuurd worden door een ploeg die uitsluitend bestaat uit N-VA-schepenen. Dat besliste de partij na een bestuursvergadering. Huidig burgemeester Koen Metsu gaat dus niet in op de vraag van huidig coalitiepartner Groen om ook de komende legislatuur samen verder te gaan. Met 18 zetels op 27 behaalde N-VA Edegem een score die vriend en vijand verbaasde.

“We hebben onze tijd genomen om grondig na te denken over het resultaat. We zijn overtuigd dat wij naar onze kiezers en militanten toe de plicht hebben de sterkte van het resultaat en van ons programma ten volle te laten spelen. Het afdelingsbestuur heeft daarom beslist de verantwoordelijkheid op te nemen. We zullen wel in een constructieve dialoog met de oppositie in de gemeenteraad treden en natuurlijk met de burgers van Edegem,” zegt voorzitter Hugo Van Bueren.

Groen ontgoocheld

Bij Groen reageren ze ontgoocheld op de beslissing van hun coalitiepartner. Opvallend want na de verkiezingsuitslag had de partij aangegeven voor de oppositie te kiezen. “Dat was inderdaad onze eerste communicatie. Wanneer een andere partij de absolute meerderheid haalt, ben je eigenlijk gedwongen tot de oppositie. Uiteindelijk zijn er dan toch gesprekken geweest met N-VA en wilden we heel graag onze samenwerking voortzetten”, vertelt Jeroen Van Laer. Volgens Van Laer creëert N-VA geen gezonde situatie door alleen te besturen. “Dit is van vervlogen tijden. Maar wij zullen onze rol als oppositie ter harte nemen en constructief meewerken aan een betere gemeente.”

Burgemeester Koen Metsu zal worden voorgedragen als kandidaat-burgemeester voor de volgende legislatuur. Als burgemeester zal hij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid, politie en brandweer, de publieke dienstverlening en burgerlijke stand, communicatie en lokale economie. Hij wordt ook voorzitter van Vast Bureau van het OCMW. Lijstduwer Philippe Muyters wordt opnieuw voorgedragen als kandidaat-voorzitter van de gemeenteraad en nu ook van de OCMW-raad.

Nieuwe gezichten

Naast de huidige schepenen zijn er ook twee nieuwe gezichten. Sofie De Leeuw, raadgever onroerend erfgoed bij het kabinet van minister-president Geert Bourgeois, wordt vierde schepen bevoegd voor omgeving patrimonium, erfgoed, duurzame ontwikkeling, Hof ter Linden en Fort 5. Als vijfde schepen wordt Lawrence Vancraeyenest voorgesteld. Zij is nationaal coördinator bij N-VA voor het gemeentelijk beleid, met de bevoegdheden financiën, rechtszaken, ICT, smart city en internationale solidariteit.