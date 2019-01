N-VA Edegem en Kontich dromen over verbindingsweg aan Edegemse Beek, Groen biedt alternatief in petitie Sander Bral

25 januari 2019

19u33 3 Edegem Het getouwtrek over de nieuwe verbindingsweg op de grens tussen Edegem en Kontich is weer begonnen. N-VA Kontich verkondigde deze week dat het dossier in een stroomversnelling zit en ook N-VA Edegem hoopt dat de verbindingsweg er zo snel mogelijk komt om het sluipverkeer uit de dorpskernen te halen. Groen Edegem is resoluut tegen en zoekt steun via een online petitie.

Even een geschiedenislesje. De plannen voor een zogenoemde verbindingsweg en bij uitbreiding de verbindingsweg plus op de grens tussen Edegem en Kontich liggen al een kleine twintig jaar op tafel. De Vlaamse overheid onderzoekt of een autowegverbinding tussen de Mechelsesteenweg en de Boniverlei het sluipverkeer uit de dorpskernen van Edegem en Kontich kan halen. Met de verbindingsweg plus kan de ‘ring’ rond Edegem en Kontich doorgetrokken worden tot de Prins Boudewijnlaan. Kontichs schepen voor Mobiliteit Willem Wevers (N-VA) verkondigde deze week op de gemeenteraad dat er begin februari een overleg plaatsvindt met alle instanties om de verbindingswegen eindelijk waar te maken.

“Het laatste stukje groen in Edegem opofferen voor een nieuwe autoweg, dat is toch geen hedendaagse oplossing voor de uitdagingen rond mobiliteit?”, hekelt Jeroen Van Laer van de Edegemse oppositiepartij Groen. “De besturen van Edegem en Kontich zouden beter investeren in alternatieve vervoersmiddelen. Wij hebben de afgelopen zes jaar in Edegem sterk ingezet op trage wegen en openbaar vervoer en wij hopen dat het huidige bestuur daarin verder gaat. Een eerder onderzoek heeft trouwens al uitgemaakt dat die verbindingsweg geen oplossing biedt, er zou zelfs meer sluipverkeer richting Edegem gelokt worden.”

Volgens de Kontichse Dorpslijst Sander en Groen Edegem zou de verbindingsweg het sluipverkeer enkel wegwerken als het centrum van Kontich volledig geknipt zou worden. “Iedereen weet dat dat niet gaat gebeuren”, gaat Van Laer verder. “Bovendien is er nog de discussie over waterhuishouding. Als je het laagste punt van Edegem, de vallei van de Edegemse Beek, gaat betonneren, loopt heel de waterhuishouding van de omgeving in de soep.”

“Wij zijn tegen de verbindingsweg en hebben al meer dan vierhonderd handtekening verzameld in een petitie”, zegt Van Laer. “We hebben er niet voor gekozen om een petitie te lanceren tegen de verbindingswegen maar wel om steun te vragen voor ons eigen voorstel. Wij willen trage wegen introduceren langs de Edegemse Beek en de groene long tussen Edegem en Kontich vrijwaren van nog meer beton.”

“Ik begrijp echt niet waarom Groen tegen de verbindingsweg is”, reageert Edegems burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Het is erg duidelijk dat die weg het sluipverkeer wél zal weghalen uit Kontich en Edegem. Het verkeer van Hove en Mortsel hoeft dan niet meer door onze dorpskernen te rijden om de weg naar de snelweg te vinden. Edegem heeft al jaren zoveel nood aan een slagader die geopend kan worden en met die verbindingsweg zou dat eindelijk waargemaakt kunnen worden. Die weg stoort niemand en om de waterhuishouding te optimaliseren zijn er oplossingen en ruimte genoeg.”

N-VA Edegem spreekt zich niet uit over de verbindingsweg plus tot aan de Prins Boudewijnlaan. “Daarover willen wij eerst meer informatie”, besluit Metsu. N-VA Kontich liet deze week wel weten te dromen over beide verbindingswegen.