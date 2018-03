Melk en koe dichter bij mensen brengen BELLA EN ROSITA GAAT KINDEREN RONDLEIDEN OP BOERDERIJ SANDER BRAL

03 maart 2018

02u39 0 Edegem Streekvereniging De Zuidrand wil met haar nieuw initiatief 'Burgers en Boeren' landbouwbedrijven weer dichter bij de mensen brengen. Zo kunnen kinderen bij melkveebedrijf Bella en Rosita spelenderwijs bijleren over de boerderijdieren.

Voor het project 'Burgers en Boeren' werkt streekvereniging De Zuidrand samen met de Boerenbond, KVLV Agra, ABS, Vorming Plus en uiteraard de lokale boeren zelf. Burgers en Boeren moet een leerrijk en ontspannen aanbod op landbouwbedrijven aanbieden voor gezinnen, scholen, verenigingen en bedrijven. "We roepen de burgers op om samen met tien diverse landbouwbedrijvan aan de slag te gaan", klinkt het bij De Zuidrand.





Onthaalplek

"Elk bedrijf heeft zijn eigen expertisedomein zoals vleesvee, bloemenpluk of biologische akkerbouw. Op elk van die boerderijen zal een onthaalplek het uithangbord van het project en de samenwerking zijn."





Zo ook bij melkveebedrijf Bella en Rosita in de Aartselaarstraat in Edegem. "We namen eerder al deel aan een project van De Zuidrand over streekproducten", legt Isabelle Stultiens van de melkboerderij uit. "Het was voor ons dan niet lang nadenken om ook in dit project te stappen. Wij richten ons vooral tot kinderen die in groepjes van dertig een rondleiding krijgen in onze boerderij. Verschillende gezinnen of schoolgroepen kunnen dan op een speelse manier kennis maken met onze dieren en het bedrijf terwijl de ouders van vers hoeveijs kunnen genieten op het terras."





Zorggasten

"Die rondleidingen worden door onze zorggasten gegeven", gaat Isabelle verder. "Want via Steunpunt Groene Zorg zijn wij officieel een zorgboerderij waar mensen terecht kunnen die even een time-out nodig hebben. Dat kan gaan over mensen die met een depressie te kampen hebben of jongeren met autisme. Alle zorggasten kunnen bij ons terecht voor een time-out om terug in de routine van de maatschappij te komen. We zijn ervan overtuigd dat dat werkt. Zo zit er bij ons een meisje die bij aankomst geen letter uitsprak en ondertussen volledig zelfstandig is geworden en geen problemen meer heeft om te durven spreken. We kijken er naar uit om onze zorggasten en vrijwilligers zich te zien ontfermen over de kinderen."





Naast Edegem maken ook de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Hove, Kontich, Lint en Mortsel deel uit van De Zuidrand. Ze werken samen met de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid.