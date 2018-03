Leerlingen vertellen leven verzetshelden STAD HERDENKT ZES GEFUSILLEERDEN IN WO I TIJDENS WAKE DAVID ACKE

17 maart 2018

02u50 0 Edegem Aan het monument op de hoek van de Mariënlaan verzamelden een honderdtal mensen voor de vijfde kaarswake voor de mensen die gedood werden tijdens de Eerste Wereldoorlog in Fort 5. In die oorlogsjaren vonden zestien mensen er de dood. Zes van hen werden gisteren herdacht. Leerlingen van KTA Edegem vertelden hun aangrijpend levensverhaal.

"Het is de vijfde kaarswake en gelukkig ook de laatste." Zo begon burgemeester Koen Metsu zijn toespraak aan het monument voor de gesneuvelden tijdens WO I op de hoek van de Mariënlaan en de Prins Boudewijnlaan. Elk jaar herdenkt Edegem de gefusilleerde verzetsstrijders die om het leven kwamen in Fort 5. Gisteren werden de laatste zes van in totaal zestien mensen herdacht. Op 16 maart 1918 executeerden de Duitsers zes leden van het netwerk M.82 in Fort 5. Henri Van Bergen, Felix Moons, Arthur Wattiez, Jozef Jespers, Jozef Leroy en August Naelaerts werden die ochtend om zes uur 's morgens voorgeleid voor een vuurpeloton. M.82 was een spionagenetwerk dat zich vooral bezig hield met het onderscheppen van Duitse treinen.





Infobord

De wake startte om zes uur 's morgens en duurde tot 18 uur 's avonds. Elk uur werd er uitleg gegeven over het leven van de zes gefusilleerde mensen en over hun laatste dagen in het Fort. Leerlingen van het KTA in Edegem lazen de verhalen voor. Zij hebben de zestien ter dood gebrachte mensen onderzocht en hun levensverhaal opgetekend. Die verhalen zullen op informatieborden verspreid worden over de hele gemeente. Gisteren onthulden burgemeester Metsu en leerling Jelle het eerste bord. Dat was gewijd aan Edmond Mariën, naar wie de Mariënstraat genoemd is.





Over de zes die gisteren herdacht werden kan André Mens heel wat vertellen. "Henri Van Bergen was de leider van de groep. Hoewel ze allemaal in dezelfde groep zaten, kenden ze elkaar niet. Ze zaten over heel België. Het is zelfs zo dat Jozef Jespers en Jozef Leroy in dezelfde cel zaten, maar niet tegen elkaar spraken omdat ze dachten dat de ene informatie moest loskrijgen bij de andere. Pas op hun proces beseften ze dat ze gelijkgezinden waren", weet Mens. August Naulaerts overleefde dan weer twee geweersalvo's maar kwam alsnog om het leven door een genadeschot. "Hoewel Edegem niets te maken heeft met die executies, voelen we ons toch een beetje schuldig omdat het in ons fort gebeurd is. Met deze herdenking hopen we toch iets terug te kunnen doen", aldus Mens.





De zestien werden na hun dood meteen begraven in het fort. In 1919 werden ze opgegraven om deze mensen een waardig afscheid te geven. "Heel Antwerpen was aanwezig in de straten om de koetsen met de lichamen te zien. De straatlantaarns waren bedekt met sluiers om een ingetogen sfeer op te roepen. Ze werden met militaire eer begraven op het Schoonselhof", vertelt André. Vandaag liggen nog zeven mensen die destijds gefusilleerd werden, daar begraven. De anderen verhuisden dichter bij familie.