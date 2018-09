Laatste loodjes werken Drie Eikenstraat 01 september 2018

In het weekend van 8 en 9 september krijgt de Drie Eikenstraat een nieuwe toplaag en nieuwe belijningen. Afhankelijk van de weersomstandigheden gaat de vernieuwe baan terug open voor het verkeer in dat weekend of ten laatste op maandag 10 september. De werken van de belangrijke verkeersas in Edegem begonnen in november 2017. Ook de zijstraten waar niet gewerkt werd, zullen terug opengesteld worden. Enkel de Ter Borchtlaan kan nog niet onmiddellijk vrijgemaakt worden. Er start meteen een nieuwe werf in de Drie Eikenstraat om een nieuw busplatform aan te leggen voor revalidatiecentrum Revarte. De verkeershinder blijft daarvoor beperkt. (BSB)