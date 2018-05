Kunst en cultuur tijdens Fortengordel 16 mei 2018

02u42 0

Fort 5 in Edegem zal komende zondag niet enkel het decor zijn voor de jaarlijkse Fortengordel maar ontvangt dan ook de kunstenaars van Manufactuur Cultuur. Vorig jaar pakte de organisatie nog uit met Edegem in 't Donker maar ze wil naar eigen zeggen dit jaar nog een stapje verder gaan. "We gaan voor een laagdrempelig evenement waar iedereen cultuur kan beleven", klinkt het. "Kunst en cultuur moeten niet enkel in musea of galerieën te ontdekken zijn." In het binnenfort komt een podium waar muziek gespeeld zal worden. Op de wanden zullen teksten en poëzie aangebracht worden. Het event begint om 09u15 en eindigt pas om middernacht. Gidsen zullen rondleidingen geven door het fort en er kan ontbeten en gebruncht worden. Verder zijn er nog foodtrucks, bierdegustatie en workshops. (BSB)