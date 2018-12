Kruispunt versperd na ongeval Redactie

12 december 2018

13u32 0

Door een aanrijding op het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Hovestraat in Edegem was er veel verkeershinder in beide richtingen. Vermoedelijk heeft een auto het rode licht genegeerd en kwam het tot een aanrijding waardoor beide voertuigen niet meer rijvaardig waren, gelukkig vielen er geen gewonden.