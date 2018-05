Krachtbalclub in de bloemetjes gezet 04 mei 2018

De krachtbalclub van Edegem viert dit jaar zijn vijftigjarig jubileum. De club werd daarom onlangs in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur in de trouwzaal van het oud-gemeentehuis. "De club is vijftig jaar geleden opgericht door een hoop vrienden van het OLVE-college", weet Willy Steenwegen, secretaris van KBC Edegem. "Eerst van de scholieren zelf en later met oud-leerlingen. We vonden steeds opvolging en zo hebben we vijftig jaar lang kunnen overleven. In ons vijftigjarig bestaan hebben we in competitieverband al verschillende reeksen doorgemaakt. Op dit moment zijn we niet zo sterk bezig, maar we doen het vooral voor het plezier", lacht Willy.





(BSB)