Klimaatspijbelaars zetten druk op gemeentebestuur Burgemeester belooft werkgroep rond klimaat Sander Bral

06 februari 2019

17u32 1 Edegem De spijbelaars voor het klimaat uit Edegem gingen woensdag, na de lesuren, met het gemeentebestuur en met elkaar in debat. Het bestuur heeft naar eigen zeggen oren naar de bezorgdheden van de jongeren en belooft een werkgroep voor het klimaat op te richten.

Ook vanuit Edegem trokken er de voorbije weken een zeventigtal spijbelaars naar Brussel om te gaan betogen voor een beter klimaatbeleid. Het gemeentebestuur juicht hun gedrevenheid toe en nodigde de bosbrossers woensdag uit voor een open debat. 25 leerlingen van het OLVE-college offerden hun vrije namiddag op en waren paraat in de raadzaal van het gemeentehuis in aanwezigheid van burgemeester, schepenen, een deskundige internationale solidariteit en de duurzaamheidsambtenaar van de gemeente.

“We gaan een Edegemse werkgroep rond klimaat oprichten met leden van het bestuur, gemeentepersoneel, externe specialisten én elke Edegemnaar die zich wil inzetten voor ons lokaal klimaatbeleid, ook de jeugd”, benadrukte burgemeester Koen Metsu (N-VA). “De voorloper van Youth For Climate speelde zich vorig jaar al af in Edegem. Toen kwamen bijna tweeduizend lagere schoolkinderen op straat voor het klimaat. We hebben toen ook de directies van de middelbare scholen aangeschreven om deel te nemen, maar die zijn daar niet op in gegaan. Als we met de nieuwe klimaatgroep successen boeken in Edegem kunnen we onze inzichten ook verspreiden naar andere gemeentes en van onderuit druk uitoefenen op Vlaanderen, België en Europa.”

De burgemeester lichtte woensdagmiddag toe wat Edegem al doet om een kleinere ecologische voetafdruk achter te laten. “We sensibiliseren de bevolking, we hebben het diftar-systeem ingevoerd waarbij je betaalt wat je vervuilt, we organiseren zwerfvuilopruimacties en werken samen met Opnieuw & Co, Deeldepot 2650 en het Repaircafé. Bovendien is Edegem een fairtrade-gemeente en werken we samen met onze Peruviaanse zustergemeente San Jerónimo, waar we serrebouwen en composteren geïntroduceerd hebben.”

De veertienjarige Kato kreeg strafstudie op school omdat ze mee in Brussel ging betogen: “Enkel de derde graad mocht naar Brussel, ik ben volgens de directie te jong om me zorgen te maken over het klimaat”, vloekte Kato. “Ik heb er geen spijt van en ik doe het zo opnieuw. Strafstudie of niet, het was het waard.”

Ook de studente economie-talen Charlotte (15) liet zich horen tijdens het debat: “De Vlaamse en federale regeringen nemen ons niet serieus. Ze zien ons als een jonge en onwetende bende terwijl ze beter zouden luisteren naar ons. We zijn dan ook dankbaar dat het gemeentebestuur ons heeft uitgenodigd voor dit debat, dat zouden ze overal moeten doen en niet enkel gericht op de bosbrossers. Waarom organiseert de gemeente geen debat en infomoment voor alle inwoners? Zo ziet de Edegemnaar wat een lokaal beleid kan betekenen voor het milieu en gaat hij het ook meer appreciëren en er zelf naar leven.”

