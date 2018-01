Klant ramt terras van brasserie Molenveld 02u33 0 Foto Facebook/ repo Toon Verheijen De wagen kwam tot stilstand op het terras van de brasserie. Edegem Een 67-jarige man heeft zaterdagnamiddag een deel van terras van brasserie 't Molenveld in de Prins Boudewijnlaan aan stukken gereden. Volgens de man zelf blokkeerde het gaspedaal. Er vielen gelukkig geen gewonden.

De man uit Edegem, die ook klant is bij brasserie 't Molenveld, was de parking opgereden van warenhuis Carrefour dat aan de zaak grenst. Plots schoot de wagen nog vooruit in plaats van te stoppen. De wagen boorde zich door enkele van de panelen die het terras afboorden. Het verbrijzelde glas lag verspreid over heel het terras. "Het was inderdaad wel schrikken toen we de knal hoorden", vertelt We Ludo Van Hoeck, de uitbater van brasserie 't Molenveld. "We mogen inderdaad wel blij zijn dat het niet is gebeurd op een dag dat het goed weer was, want dan zit er aardig wat volk. De man die het heeft gedaan, is hier een goede klant. Hij was heel erg aangedaan door wat er gebeurd is."





Ludo dankt ook de brandweer voor het opruimen van de ravage en het tijdelijk terug afmaken van het terras. "We zijn al blij dat er geen gewonden zijn gevallen. Het zal allemaal wel terug hersteld worden. Ons terras is blijkbaar wel een beetje de plaats waar het gebeurt. Zo'n twee jaar geleden hebben we er ook al een brandje gehad." De man die de ravage veroorzaakte wilde liever niet reageren, maar verklaarde op Facebook wel dat zijn gaspedaal was blijven hangen en dat hij daardoor vooruit geschoten was. (VTT)