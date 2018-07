Kastanjebomen in Parklaan binnenkort gerooid 27 juli 2018

02u38 0 Edegem Elf grote kastanjebomen in de Parklaan, tussen het rond punt en de R11, moeten eruit. De bomen zijn ziek en dreigen hun takken te verliezen. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden in de straat. Volgend jaar zal elke gevelde boom door het gemeentebestuur vervangen worden door een nieuwe.

"De bomen in de Parklaan lijden aan een bloedingsziekte", verduidelijkt Goedele Van der Spiegel (Groen), schepen voor Milieu en Groen. "De meeste aangetaste bomen werden de voorbije jaren al systematisch gerooid en ook nu moeten er weer vier bomen weg." Het gemeentebestuur heeft besloten ineens alle bomen te vellen en voorbereidingen te treffen om nieuwe gezonde bomen aan te planten. "Door de ziekte zijn er alsmaar minder en minder bomen zichtbaar in de Parklaan", gaat Van der Spiegel verder. "Jammer, maar de bedoeling is om tegen het einde van volgend jaar weer nieuwe bomen te zetten, zodat er op termijn opnieuw een prachtige Parklaan kan ontstaan." De bewoners van de Parklaan kregen dit nieuws eerder al door informatiebrieven in hun bussen. "We willen ook van die kastanjes af", vertelt de schepen. "Dat zijn echt geen dankbare bomen voor in het straatbeeld. We laten de buren zelf een keuze maken tussen twee verschillende boomsoorten die de straat waardig zijn."





In Edegem doet het gerucht de ronde dat ook de bomen op de Prins Boudewijnlaan gerooid zullen worden. "Daar is niks van aan", benadrukt Van der Spiegel. "De Edegemnaar kan op beide oren slapen. Die bomen daar zijn kerngezond en blijven dus gewoon staan."





(BSB)