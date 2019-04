Kaffée Allée in poleposition om nieuwe zomerbar aan Fort 5 uit te baten Voorstel zomerbar moet mogelijk aangepast worden aan vleermuispopulatie Sander Bral

10 april 2019

18u37 0 Edegem Het ziet ernaar uit dat de organisatie achter de voormalige zomerbar Kaffée Allée aan de Agfa-site ook de nieuwe Edegemse zomerbar aan Fort 5 zal mogen uitbaten. Het gemeentebestuur schoof Kaffée Allée woensdag naar voren als beste kandidaat. Alle partijen bekijken nu of het voorstel van Kaffée Allée verzoenbaar is met de vleermuizenhabitat in het beschermde gebied.

Eind februari ging het gemeentebestuur van Edegem aan de hand van een lastenboek op zoek naar een concessionaris voor de uitbating van een tijdelijke zomerbar aan Fort 5. De uitbater mag van juni tot 15 september een gedeelte van de binnen- en buitenruimte van Hangar 23 inrichten en uitbaten. Drie geïnteresseerden dienden een dossier binnen.

De kandidaten moesten horeca-ervaring hebben en rekening houden met het beschermde natuurlijke karakter van de locatie. “Naast het prijsvoorstel was ook de binding met Edegem en de samenwerking met lokale verenigingen en handel of sociale economie van belang”, benadrukt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “De jury was het unaniem eens dat het om drie ijzersterke dossiers ging, elk met een eigen visie op de invulling van de zomerbar.”

Oude bekenden

Maar dat van Kaffée Allée, oude bekenden in Edegem, kon blijkbaar het sterkst overtuigen. “Hun voorstel leunde het beste aan bij de eigenheid en gevoeligheid van de setting en de initiatiefnemers zetten verschillende samenwerkingen op met lokale partners”, zegt Sofie De Leeuw (N-VA), schepen voor omgeving.

“Het fort zit al boordevol verenigingen en organisaties. Het zou idioot zijn om die niet te betrekken in onze zomerbar”, zeggen Geert Verheyden en Victor De Clercq van Kaffée Allée. “De nieuwe bioklas, het Bolwerk Coworking, Natuurpunt en alle andere verenigingen en sportclubs rondom zitten al op die locatie. We willen ook samenwerken met Pegode om mensen met een beperking mee te nemen in ons verhaal.”

Vleermuizen

Een laatste spelbreker zou de populatie vleermuizen kunnen zijn in het beschermde natuurdomein rond het fort. “We gaan ons nog meer dan vroeger op kleinschalige gezinsactiviteiten en dagrecreatie focussen”, benadrukt Kaffée Allée. “We hebben ons op de vorige locaties van onze zomerbar altijd aangepast en ook nu zien wij in de strenge voorschriften rondom de vleermuizen geen bezwaar. Het gemeentebestuur begeleidt ons om samen met het Vlaams Agentschap Natuur en Bos tot een verzoenbaar voorstel te komen.”

Over de uiteindelijk invulling van de zomerbar en welke activiteiten de Edegemnaar deze zomer kan verwachten, wil Kaffée Allée voorlopig nog niks kwijt aangezien de plannen mogelijk nog gewijzigd moeten worden. “We gaan hoe dan ook voor een laagdrempelige en gemoedelijke sfeer”, besluiten Geert en Victor. “Door democratische prijzen en eigen eten toe te laten op de site, zorgen we ervoor dat alle Edegemnaren zich een stukje vakantie in eigen gemeente kunnen permitteren.”

Begin juni zou de toewijzing van de zomerbar definitief moeten zijn.

