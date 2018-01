Jongeren leren omgaan met geld in inleefhuis 26 januari 2018

03u00 0 Edegem Het OCMW van Edegem knipte gisterenavond het lint door van het zogenoemde inleefhuis op het domein Berkenhof. Daarin kunnen laatstejaarsstudententen van het middelbaar onderwijs terecht om te leren omgaan met geld via een interactief budgetspel. "We merken dat ons clienteel jonger en jonger wordt", klinkt het bij het OCMW.

Het OCMW van Edegem is met het inleefhuis in de voormalige administratieve gebouwen van het gemeentebestuur een kind rijker. Het huis achteraan het domein Berkenhof werd gisterenavond officieel voorgesteld door OCMW-voorzitter Brigitte Goris (N-VA) en het team van de sociale dienst. "Het inleefhuis is ingericht als een appartement voor jonge mensen die alleen willen gaan wonen", zegt Goris. "We merken dat achttienjarigen sneller het huis uit willen maar dat ze weinig besef hebben in welk soort financieel avontuur ze zich storten. Het is de bedoeling dat de workshop in het inleefhuis wordt opgenomen in het leerplan van de laatstejaars en deel uitmaakt van het onderwijsprogramma. De jongeren krijgen hier tijdens de schooluren een rondleiding en zullen deelnemen aan een interactief budgetspel met tablets. Daarin leren ze omgaan met huishuur en energiekosten maar evengoed hoe keuzes te maken tussen bijvoorbeeld merkproducten en witte producten."





Het project wordt mee ondersteund door de scholen van Edegem en de buurgemeentes. Er schreven zich al 271 leerlingen in voor het inleefhuis. "Het Inleefhuis is ook specifiek gericht op nieuwkomers", gaat Goris verder. "Ook zij moeten nog kennismaken met de fianciële realiteit in ons land." Het Inleefhuis zal de komende drie maanden actief zijn. In de toekomst zal het OCMW een nieuwe locatie moeten vinden gezien de site wordt omgebouwd tot een cohousing project. (BSB)