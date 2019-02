Jochem (18) was beschimpingen op school zat en richtte de ‘gay-straight-alliance’ op. Nu zit hij in finale Mister Gay Belgium Sander Bral

20 februari 2019

17u33 0 Edegem Beledigd en uitgelachen worden op school en op straat omdat je als man op andere mannen valt. Het overkomt de Edegemse Jochem Smits (18) al jaren. Hij richtte op school met succes een actiegroep op om de holebigemeenschap te verdedigen en wil daarmee nu heel België rondtrekken. Door zijn initiatief scoorde hij een finaleplaats voor Mister Gay Belgium 2019.

Onbegrip voor mensen die aangetrokken worden door iemand van hetzelfde geslacht, het is jammer genoeg nog steeds van deze tijd. Ook de achttienjarige Jochem Smits uit Edegem, die homo is, wordt er al jaren mee geconfronteerd. “Op de bus nageroepen worden, beledigingen naar je hoofd geslingerd krijgen tijdens het shoppen of met snoep bekogeld worden omdat je met je lief in de bioscoop zit. Het is nog steeds schering en inslag”, zucht Jochem.

Na een half jaar campagne voeren in de school met vlaggen, flyers, infomomenten en andere acties merkten we al snel een gedragsverandering. Het uitlachen en nastaren bleef opeens uit. Jochem Smits

“Ook in het Sint-Norbertusinstituut in Duffel botste ik op problemen. Bij de lessen lichamelijke opvoeding durfden mijn klasgenoten me niet aan te raken, laat staan met me praten. Ik heb besloten daar iets aan te doen en in samenwerking met enkele medestudenten en de zorgcoördinator heb ik de ‘gay-straight-alliance’ (GSA) of homo-hetero-alliantie opgericht op school. Dat was niet evident in het katholiek onderwijs maar de directeur heeft zijn nek uitgestoken voor ons, dat apprecieer ik enorm.”

Zonder budget

“Na een half jaar campagne voeren in de school met vlaggen, flyers, infomomenten en andere acties merkten we al snel een gedragsverandering”, gaat Jochem verder. “Het nastaren en uitlachen bleef opeens uit. Het viel me op dat we zonder budget, zeer amateuristisch en op kleine schaal voor een verschil konden zorgen. Een verschil dat ik met mijn inschrijving voor Mister Gay Belgium ook op grotere schaal wil maken. Met mijn GSA-project wil ik rondtrekken in alle Belgische scholen om meer en goeie info te geven over LHBT (lesbisch-homo-biseksueel-transgender) en mee lokale afdelingen op te richten.”

Minister van Onderwijs

Jochem volgt momenteel een kappersopleiding in het volwassenenonderwijs maar de GSA op zijn vorige school in Duffel wordt voortgezet. “Hopelijk volgen er nog veel andere gay-straight-allianties”, gaat Jochem verder. “Momenteel moet ik neutraal blijven tijdens de campagne voor Mister Gay maar na de finale stap ik hoe dan ook in de politiek om mijn werk voor te zetten. Mijn absolute droom is om minister van Onderwijs of Gelijke Kansen te worden om zo élke vorm van discriminatie de wereld uit te helpen.”

Jochem neemt samen met elf andere kandidaten op 1 juni deel aan de finale van Mister Gay Belgium 2019 in Antwerpen waar een jury over zijn project en andere troeven zoals uitstraling en LHBT-kennis zal oordelen. Ook met publieksstemmen via deze website kan Jochem geholpen worden.